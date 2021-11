Détournement de mineure à Mbacké : La victime jure avoir été consentante

Parmi les dossiers enrôlés ce jeudi au tribunal de Mbacké, figure une affaire de détournement de mineure. Le nommé S.C né en 1986 à Sedhiou demeurant à Mbacké a été arrêté pour détournement de mineure présumé. Le suspect de 35 ans avait hébergé sa petite amie chez lui, “âgée de 16 ans et qui avait fugué de chez elle, depuis le 2 septembre 2021.

L’oncle de l’adolescente, âgé de 33 ans et domicilié à Mbacké, a appelé S.C pour avoir des nouvelles d’elle quand il a su que sa nièce s’y trouvait. Ce dernier déclarera qu’il n’a pas vu la petite. En faisant des recherches, BMD, l’oncle de la victime a fini par savoir que sa nièce se trouve dans la maison de S.C. Il a expliqué aux enquêteurs que sa nièce a quitté le toit familial sans sa permission et qu’elle n’a jamais autorisé le jeune homme à l’héberger. C’est ainsi qu’il a débarqué avec un ASP chez l’individu et a procédé à son arrestation.

La mineure, qui était en sa compagnie, rapportent nos confrères d’ActuSen a expliqué qu’elle se trouvait chez son petit ami de son propre gré, car elle avait des problèmes avec sa mère et elle a dit à son petit ami qu’elle n’allait plus retourner chez elle. C’est ainsi que le mis en cause l’a laissée passer la nuit dans sa chambre et ce dernier dormira dans la chambre de son grand frère.

Elle dira qu’ils n’ont jamais passé la nuit ensemble, mais il attendait la nuit pour la rejoindre dans la chambre qu’elle occupait pour avoir des moments d’intimité avec elle et, qu’à plusieurs reprises, elle a effectivement eu des relations sexuelles avec lui. Elle précisera qu’il ne l’a jamais forcée à coucher avec elle. « J’ai toujours été consentante », a déclaré la mineure.

Par ailleurs, informe la source, SC a déclaré devant les enquêteurs que M. M était sa petite amie. Il précisera que cette dernière lui avait dit qu’elle avait 18 ans car née en 2002. Le prévenu dira aussi qu’il ne l’a jamais pénétrée, qu’ils ont juste flirté et c’est elle qui l’a forcé à coucher avec elle, en menaçant de se suicider.

S.C de confier aussi qu’il tentait à plusieurs reprises de la ramener chez sa famille, mais sa copine avait encore menacé de suicider. Le prévenu dira qu’au moment où son oncle l’appelait, la fille n’était pas chez elle mais qu’elle était plutôt à Darou Mousty

Le Tribunal déclarera le prévenu non coupable, car la victime n’a pas d’extrait de naissance qui justifie qu’elle est mineure et qu’elle est allée le rejoindre de son propre gré avec ses bagages