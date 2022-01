Locales : l’appel de Mohamed Ly pour une élection apaisée

Elections locales, paix et relance économique

Aujourd’hui commence la campagne officielle des élections locales du pays. Ainsi s’ouvre devant nous, deux semaines qui seront riches de propositions pour le développement de nos localités et de nos terroirs. L’élection des maires au suffrage universelle est la grande avancée démocratique pour le scrutin du 23 Janvier. Les futurs maires se verront donc honorés du suffrage universel direct. Leur légitimité s’en verra renforcée.

Thilogne mon terroir verra se dérouler une compétition âpre entre les différentes listes concurrentes. C’est le lieu de rappeler aux thilognois que toutes les listes sont composées de dignes fils et filles de Thilogne qui veulent travailler au rayonnement de cette vite emblématique du Bossoya. Nous invitons tous les acteurs à une campagne apaisée. Les inviter à observer une campagne dans la paix et la stabilité sociale car aucun développement ne peut se faire sans paix et sécurité. Et cet appel vaut pour tous les acteurs investis dans les 552 communes du pays.

Nous souhaitons que ces élections locales en cours restent un moment important de revivification de notre vie démocratique. Ce moment ne doit pas servir à diviser notre pays, ni à dresser des franges de populations contre d’autres.

Au lendemain du vote du 23 Janvier, nous aurons un défi majeur à relever collectivement, c’est celui de la relance économique pour sortir définitivement de la pandémie de la Covid19. Dans cette stratégie de relance axée autour du PAP2A, la place des collectivités locales est grande. Également un bon déroulement des votes suivi d’un règlement apaisé du contentieux post électoral ne sera que bénéfique pour le pays. Nous invitons tous les acteurs politiques de tout bord, de mettre en avant l’intérêt général du Sénégal et le renforcement de notre belle démocratie.

Vive le Sénégal

Vive la République

Mohamed LY

Président du Think Tank IPODE