« Abdoulaye DIOUF SARR considère tous ses collaborateurs comme ses disciples » selon…

Abdoulaye DIOUF SARR est-il un homme de paix ? (Par Ansoumana DIONE)

Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, est-il un homme de paix ? Il fait semblant d’être une personnalité très calme et respectueuse, alors qu’il cache, au plus profond de lui-même, toutes formes de violences, de cruautés, entre autres, qu’il exerce sur les dignes travailleurs dudit secteur et autres usagers. Depuis 2017, il règne en dictateur dans ce Département. Il n’accepte jamais la contradiction et il n’écoute aucun de ses conseillers.

Le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR considère tous ses collaborateurs comme ses disciples qui doivent l’obéir en toute circonstance. Il refuse le dialogue et le consensus. C’est pourquoi, il n’est jamais en phase avec les syndicats, les associations de malades ou de personnes vivant avec un handicap, œuvrant dans le secteur de la santé et de l’action sociale. Souvent, il se bat contre des agents de santé, allant jusqu’à les priver de leurs salaires. Il a un problème avec la paix.

Aujourd’hui, il parle d’un « Dakar bu bess« , après avoir empêché aux malades mentaux errants, d’être pris en charge, malgré les recommandations de la Direction de l’Action Sociale, pour la restitution du Siège de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Combien de fois, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR fixe des rendez-vous à d’honnêtes citoyens, sans jamais les respecter ? Un homme de paix peut-il avoir de tels comportements ?

Rufisque, le 09 janvier 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)