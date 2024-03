Loi d’amnistie : Amnesty parle d’un «affront» aux familles des victimes

Amnesty International a vivement critiqué l’annonce de l’examen prochain d’une loi d’amnistie générale des faits de violences en lien avec la politique au Sénégal, commis entre février 2021 et février 2024. Cette ONG estime que l’adoption d’une telle loi serait non seulement un « affront » aux familles des victimes, mais aussi une « prime troublante à l’impunité ». Selon Amnesty, cette démarche constituerait un manquement flagrant de l’État sénégalais à son obligation de justice, de vérité et de réparation envers les familles des plus de 60 personnes tuées lors des manifestations.

Dans le cadre de cette loi, les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains de l’Assemblée nationale du Sénégal se réunissent pour examiner le projet de loi qui sera ensuite soumis à l’approbation des députés en séance plénière. Ce projet de loi, portant amnistie générale, est une initiative du président Macky Sall et a été adopté le 28 février en Conseil des ministres.

L’argumentaire du projet de loi vise à apaiser le climat politique et social, renforcer la cohésion nationale, et permettre à certaines personnes ayant eu des démêlés avec la justice de participer pleinement à la vie démocratique. Toutefois, Amnesty International considère que cette loi constitue un déni de justice pour les victimes ainsi que pour leurs familles, qui attendent justice, vérité et réparations.

Amnesty International appelle à ce que des enquêtes judiciaires rapides, approfondies et impartiales soient menées sur l’usage de la force par les forces de défense et de sécurité lors des manifestations. De nombreuses personnes ont en effet perdu la vie ou ont été blessées depuis 2021 dans des violences en lien avec la politique, et Amnesty demande que les personnes soupçonnées d’homicides illégaux soient traduites en justice dans le cadre de procès équitables devant des juridictions civiles ordinaires.