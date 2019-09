Le secrétaire général de And-Jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme/Authentique (And-Jëf/PADS/Authentique), Landing Svané aime les paradoxes. Nos confrères du journal Le Quotidien viennent de démontrer comment Landing Savané qui avait soutenu en son temps le parrainage, est en train de se dédire. Dans un entretien avec emedia.sn, Landing Savané défend : « Pour être honnête, vouloir organiser les élections locales avec le parrainage, c’est un casse-tête. Moi je ne suis pas partisan des casse-têtes. Je suis partisan de la simplicité. Le chemin le meilleur, c’est la ligne droite ; la voix la meilleure, c’est la plus simple. Il faut laisser tomber le parrainage ». Il poursuit : « On a vécu sans le parrainage pendant combien de décennies ? Je ne vois pas de besoin de parrainage à ce niveau-là. Si la loi permet de s’en passer – de toute façon force reste à la loi – je ne vois pas pourquoi on ne s’en passerait pas pour organiser des élections dans la simplicité. »

A quel Landing Savané faudra-t-il se fier maintenant ? N’est-ce pas le même Landing Savané qui déclarait : « Pour éviter que ne se reproduise la situation inédite et imprévue des élections législatives de 2017 où la pléthore de listes a mis mal à l’aise l’électeur en plus d’avoir coûté une fortune au contribuable sénégalais, le Secrétariat exécutif salue et appuie l’option prise par le gouvernement de soumettre le projet de loi instituant le parrainage pour tous les candidats à l’élection présidentielle, jusqu’ici exclusivement réservé aux “candidatures indépendantes” ». Cette dernière sortie, Landing Savané l’avait faite au moment de l’adoption de la loi sur le parrainage.

Hier, il défendait la loi sur le parrainage, aujourd’hui il la jette aux orties. Parce que Landing Savané n’était pas candidat à l’élection présidentielle, la loi sur le parrainage était la meilleure. Aujourd’hui que se profilent à l’horizon les élections locales et que son parti lilliputien doit y prendre part, pour Landing Savané, la loi sur le parrainage est devenue un obstacle et il faut la supprimer. On est loin de la période où il taxait d’irresponsables, les partis membres de l’opposition qui appelaient à manifester devant les grilles de l’Assemblée nationale pour rejeter l’adoption de la loi sur le parrainage.

Il y a de ces hommes politiques qui oublient vite, ou alors pour eux les Sénégalais sont des amnésiques. Aujourd’hui, selon la direction du vent, ils défendent telle cause, demain, ils la rejettent. Vivement la loi sur le statut de l’opposition, afin de permettre au Sénégal de se débarrasser de tous ces partis qui n’ont aucun poids, mais qui encombrent le paysage politique avec des leaders qui ne pensent que vivre de ça.

La rédaction de Xibaaru