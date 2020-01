Lolo Jones…Championne du 100m et toujours vierge à 37 ans

Spécialiste du 100 mètres haies, l’Américaine Lolo Jones a avoué être encore vierge, lors d’une émission télévisée. Pour l’athlète de 37 ans, c’est un vrai désavantage.

Pour les spécialistes de la discipline, le nom de Lori « Lolo » Jones n’est pas totalement inconnu. Spécialiste du 100 mètres haies, l’Américaine a remporté la finale mondiale de la discipline du côté de Stuttgart (2008), avant de terminer deuxième de la Ligue de diamant deux ans plus tard. Quatrième aux JO de Londres en 2012, Jones aurait pourtant pu s’offrir une carrière de meilleur ordre. Mais selon elle, une donnée ne lui a pas permis d’atteindre tous ses objectifs sportifs : sa virginité. Toujours vierge à 37 ans, celle qui a également été championne du monde en salle du 60 mètres haies en 2010, s’est confié au cours de l’émission Cold and Balls. « Cela a été un inconvénient. C’est un fait, avoir des relations sexuelles vous aide en tant qu’athlète. Je cours donc avec un désavantage. » La sprinteuse a néanmoins avoué que préserver sa virginité était un choix réfléchi. « C’est une sorte de cadeau que je veux offrir à mon mari. » Et d’après Lolo Jones, ce n’est pas facile tous les jours. « Il faut bien comprendre que c’est un choix compliqué. Il y a beaucoup de femmes vierges et pour que tout le monde comprenne, je veux dire que c’est la chose la plus difficile que j’ai faite dans ma vie. Bien plus difficile que de m’entraîner pour les Jeux Olympiques ou obtenir un diplôme à l’université. »