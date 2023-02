L’OMART et Bexma signent un accord de partenariat

L’OMART et le cabinet Bexma ont signé ce 18 février 2023 un partenariat. Les grands axes de ce programme s’articule autour d’une série

d’animation culturelle et de découverte de la diversité culturelle et artisanale du sénégalaise à travers les groupes ethnoculturels. Ce en partenariat avec le Ministère de la culture et du patrimoine historique, le Ministère du tourisme et des loisirs, ainsi que le Ministère de l’artisanat et de la transformation du secteur informel.