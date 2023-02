L’injure…un mal à guérir dans l’espace politique sénégalaise

ZOON POLITIKOON CONTRE HOMO DEMENS

Le milieu politique sénégalais est devenu une vaste arène où l’injure est constamment brandie comme arme de combat de prédilection pour liquider un adversaire. Depuis quelques temps, le discours civilisé et l’art de l’argumentation logique ont pris congé du débat public. Des plateaux de télévisions à l’hémicycle, on se livre à une sorte de Mortal Combat d’une violence digne des gladiateurs romains. Les protagonistes se laissent ainsi aller à des invectives qui prennent les formes sévères d’un délire verbal. Entre savoir bien parler ou se taire, ces hommes ont trouvé une nouvelle forme d’interlocution dans la parole vulgaire qu’est l’insulte ou l’injure. L’objectif ici est de détruire par la violence verbale, en déchirant l’honorabilité d’un seigneur public afin de lui ôter toute forme d’estime de soi ou de sympathie aux yeux de quelqu’un.

L’injure est un outrage qui cherche à faire mal en violant la sacralité de ce qu’il y a de plus cher en l’humain : son honneur et sa dignité. Il s’agit de nommer alors l’innommable et de rendre public ce qui relève du privé chez l’autre. Dans ce contexte précis, le dire devient une énonciation performative par laquelle la pudeur est attaquée et détruite. En cela, l’injure est obscène au sens pornographique du terme puisqu’elle désigne ce qui ne saurait être exposé sur la scène publique. Prise donc dans une sorte de folie passagère, la logorrhée de l’insulteur s’en prend au fondement de l’ordre social en désacralisant le sacré. Se faisant, il se meut ainsi dans la marginalité en refusant de se conformer à la courtoisie et à la bienséance du discours.

Mais aussi longtemps qu’elle restera l’affaire de quelques malfrats, l’injure est acceptable pour ne pas dire normale puisqu’il faut du tout pour faire une société. Le véritable problème c’est quand elle finit par s’imposer comme le mode d’expression privilégiée d’une certaine classe politique, en rendant impossible le dialogue raisonnable nécessaire pour bâtir un espace social pacifique et viable.

Quoi qu’il en soit, ce discours de va-t-en-guerre qui se manifeste dans l’incontinence verbale de certaines personnalités politiques fait peser une menace sérieuse sur l’ordre social, hypothéquant ainsi toute possibilité d’édification d’un espace harmonieux de vivre-ensemble. Et s’il est vrai que la surenchère verbale est un prélude à l’imminence d’un affrontement physique certain nous pouvons être sûr que ce peuple fonce tout droit vers la catastrophe. La seule question maintenant reste à savoir qui de l’animal politique raisonnable d’Ariste ou de l’être de folie d’Edgar Morin réussira à avoir le dernier mot.

Ousmane Diba, professeur de philosophie au lycée El Hadji Abdou Hamid Kane de Kaolack