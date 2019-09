L’ONG Jamra mandatée par le Pr Iba Der Thiam pour…

BONS OFFICES SUITE AUX MESENTENTES SUR HGS :

JAMRA remercie le pr. Iba Der Thiam pour cette marque de confiance !

PLUSIEURS JOURNALISTES nous ont interpellé pour s’assurer de la véracité d’une information, faisant état de bons offices aux fins de juguler quelques mésententes survenues entre le coordonnateur du Comité de rédaction de «l’Histoire Générale du Sénégal» (HGS) et certaines familles religieuses.

JAMRA CONFIRME que le professeur Iba Der Thiam a fait l’honneur, ce mardi 17 septembre 2019, au vice-président de JAMRA, Mame Mactar Guéye, de le mandater pour soumettre à l’appréciation du secrétaire particulier et cousin du Khalife général des Layénes, Serigne Moussa Guéye Laye, des fac-similés de l’HGS (Tome III – Volume 1/A), portant sur la séquence temporelle de l’année 1817 à 1914, où la vie de Seydina Limoumou Laye y est synthétisée de la 268 ème à la 275 ème page.

JAMRA REND HOMMAGE à Serigne Moussa Guéye Laye pour sa disponibilité, son ouverture d’esprit, et se réjoui d’avoir fidèlement transmis ses pertinentes observations, relatives, entre autres, à la date de l’incarnation physique (naissance) de Seydina Limamou Laye, venu au monde terrestre en 1843.

JAMRA REMERCIE le professeur Iba Der Thiam, agrégé d’histoire et maître de conférence à l’université Cheikh Anta Diop, pour cette marque de confiance. Le félicite de s’être attelé, depuis 5 ans, à cette tâche ardue avec une totale abnégation (il a renoncé à un salaire «balèze» que voulait lui attribuer le chef de l’État). Et souhaite une bonne continuation au Comité de Pilotage de HGS, qui nourrit la noble ambition, à travers cette gigantesque œuvre académique et anthropologique, de restituer à la Postérité notre VRAIE HISTOIRE.

JAMRA ENCOURAGE le Comité de Pilotage de HGS de persévérer dans cette posture d’ouverture au dialogue. Et de continuer à réserver un accueil bienveillant à toutes les observations et amendements constructifs formulés par des personnes-ressources, afin que la mouture finale de ce précieux travail de restitution historique nous rende fiers de nos singularités civilisationnelles et du passé glorieux de nos vaillants héros, dont les hauts faits d’arme avaient souvent été édulcorés par certaines restitutions historiques coloniales tendancieuses.

Dakar, le 18 septembre 2019

Les Bureaux exécutif de

JAMRA et MBAÑ GACCE