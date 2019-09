La maison de me Moussa Bocar rasée…Une vraie intox

La presse en ligne a publié une information selon laquelle la maison de l’avocat Me Moussa Bocar Thiam a été rasée et ses affaires mises dehors, images à l’appui.

Mais une source de Senegalactu proche de cette affaire nous a câblés pour donner la bonne version des faits. En effet, selon elle, l’avocat n’a jamais construit de maison dans le site. Mieux le titre foncier du terrain n’est même pas à son nom et c’est un ancien Dg des domaines qui lui a fait un bail.

D’ailleurs le terrain avait été octroyé à un ancien Président africain par Me Abdoulaye Wade, d’après toujours les informations de Senegalactu jusqu’en 2011 le TF était sous le nom de l’ASECNA. La maison qui a été démolie avait été prêtée à une dame qui avait perdu son mari et qui y a habité pendant une dizaine d’années et que les affaires qui y traînaient lui appartiennent. La source de nous préciser que même Baba Tandian avait construit à côté et que La Dscos a démoli le bâtiment. Il avait juste construit un mûr.

L’avocat a profité de la situation pour dire à la dame de ne pas quitter les lieux pour alerter la presse afin de manipuler l’opinion, indique notre source.

Rédaction SenegalActu