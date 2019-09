Le Khalife Général des Djinns honoré à Dakar

Dakar : Un «Sargal» à l’honneur du Khalife Général des Djinns, Thierno Moulé Sow Soundjata Kéita …

En prélude à la grande soirée «Sargal» dédiée au Khalife Général des Djinns, Thierno Moulé Sow «Soundjata Kéita», les responsables de l’ «Association Thierno Moulé Sow Family» ont rencontré les journalistes, hier. Prévue le 21 Septembre 2019, cette manifestation de reconnaissance à leur bienfaiteur, aura pour cadre le «Grand Théâtre National» de Dakar. A en croire Ndèye Cheikh Diop, chargée de l’organisation : «La soirée «Sargal» que nous voulons organiser à l’honneur de notre guide, le guérisseur attitré, notre bienfaiteur Thierno Moulé Sow est une opportunité pour lui rendre un vibrant hommage. Le petit-fils de Soundjata Kéita a beaucoup fait pour nous et, nous ne pouvons pas le remercier jamais assez. Tous ses talibés, les malades qu’il a aidés à retrouver le sourire, les pauvres et autres indigents qu’il a ennoblis vont prendre part à cet événement tant attendu», a –t- elle fait savoir. Thierno Moulé Sow, présent à ce face-à –face avec la presse, de s’expliquer : «Moi, je n’étais au courant de rien. C’est hier qu’on m’a informé de ce grand «Sargal». Je suis incontestablement le Khalife Général des Djinns. Ce sont eux qui m’ont désigné comme tel. Je suis un médecin-marabout qui œuvre pour délivrer les pires souffrances infligées aux créatures de toutes sortes. Je suis une chance et une opportunité pour le Sénégal, pour l’Afrique et pour le monde .Je demande à tout le monde de venir assister à cette partie d’hommage. Tout détenteur d’un ticket d’entrée bénéficiera d’une consultation gratuite ». Sur la destination des fonds qui seront récoltés, il dira : «L’argent qui sera récolté sera investi dans le social. Je suis toujours empressé à venir en aide aux gens déshérités. Je suis un partisan d’un monde juste, d’une répartition équitable des immenses ressources que le Bon Dieu nous a offert ».

Ibrahima NGOM