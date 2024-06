L’opposant Serigne Mbacké Ndiaye félicite Diomaye et son gouvernement

L’opposant SMN félicite Diomaye 1

Depuis la publication des résultats de l’élection présidentielle de 2024, je me suis résolument engagé dans l’opposition où le peuple sénégalais m’a envoyé dans la mesure où le candidat Amadou Bâ que je soutenais, a été battu dès le premier tour. Je respecte donc cette volonté populaire. C’est la raison pour laquelle je prépare activement les prochaines élections législatives qui sont pour moi d’une importance capitale.

Malgré cette posture d’opposant, je me dois de saluer le gouvernement qui vient d’être mis en place par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye sur proposition du Premier Ministre Ousmane Sonko conformément à notre constitution. Aussi, dois-je dire que les hommes qui le composent, et que je connais pour la plupart, sont dignes de confiance et j’y reviendrai non sans régler quelques questions de forme qui agitent le débat actuel.

En effet, certaines voix s’élèvent pour dénoncer le peu de femmes qui se trouvent dans l’attelage gouvernemental, ce qui est, à mon humble avis, un faux débat. En vérité, si les défendeurs de cette thèse étaient cohérents et conséquents, ils auraient soutenu et voté pour la seule femme candidate Anta Babacar Ngom mais il n’en a rien été.

Le nombre élevé de ministres originaires de la Casamance et également soulevé pour être décrié. Je m’oppose à cet argument que je trouve dérisoire au moins pour trois raisons :

– Un ministre est nommé pour servir le Sénégal tout entier et non une localité ;

– Sous le règne du Président Abdoulaye Wade, Thiès s’était retrouvé avec une dizaine de Ministres et un Premier Ministre ;

– La région de Casamance, pour des raisons historiques, économiques et géopolitiques, mérite un tel traitement.

Quant au fond, force est de reconnaître que les membres de ce gouvernement, du moins, pour ceux que j’en connais, ont le profil de l’emploi :

Le nouveau Garde des Sceaux, Ministre de la justice Ousmane Diagne est connu pour son sérieux, sa rigueur, sa compétence et son indépendance totale. J’étais là en 2011 quand il a pris ses responsabilités pour refuser de faire arrêter certaines personnalités que je me garde de citer ici.

Le Général Birame Diop, Ministre des Forces Armées, est le chouchou des militaires. J’ai la chance d’avoir dans mon parti et dans mon entourage amical d’anciens officiers supérieurs de l’armée.

Le Général Jean Baptiste Tine, Ministre de l’Intérieur, a l’avantage de l’expérience, de l’expertise et de la non appartenance à un parti politique. Je peux en dire autant de Moustapha Guirassy (Commissaire) que j’ai côtoyé dans le gouvernement de Wade, Abdourahmane Diouf, Malick Ndiaye, Maïmouna Dièye ma sœur, Mababou Diagne qui est orfèvre en la matière, Birame Souleye Diop, Serigne Guèye Diop qui a rendu d’énormes services au Sénégal.

Cette présentation non exhaustive prouve à suffisance que ceux qui ont été choisis pour diriger le pays ont le profil de l’emploi. Je le dis en toute connaissance de cause et en toute honnêteté. Pour le reste, je les attends aux résultats.

Le but de ce témoignage est de rappeler à mes compatriotes que notre engagement en politique a toujours été motivé par la défense des intérêts supérieurs de notre

pays. Ainsi, il me plait de lancer un appel à tous et à toutes pour soutenir ce gouvernement à qui le peuple sénégalais fait confiance en votant pour le candidat Bassirou Diomaye Faye.

Ce témoignage et ce soutien inconditionnels sont loin d’être une carte blanche donnée à un pouvoir. C’est plutôt l’acceptation de la volonté populaire qui s’est exprimée le 24 Mars 2024.

Je dois préciser que cette acceptation n’est pas également l’abandon d’un combat, bien au contraire. Je reste politiquement ancré dans l’opposition républicaine, déterminé à solliciter les suffrages des sénégalais à l’occasion des prochaines élections législatives avec comme seul censeur, ma conscience ; avec comme seul arbitre, le peuple souverain.

Voilà pourquoi l’opposant SMN que je suis, félicite le gouvernement Diomaye/Sonko 1.

Le Président

Serigne Mbacké Ndiaye