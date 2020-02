Union pour le Renouveau Démocratique (URD)

COMMUNIQUÉ

La Direction Politique Éxécutive (DPE) de l’Union pour le Renouveau Démocratique (URD) s’est réunie le jeudi 6 février 2020 à son siège, à Dakar, sous la présidence du secrétaire général du parti, le professeur Diégane SÈNE. Élargie aux secrétaires généraux et présidentes de fédération départementale, aux responsables du mouvement national des jeunes, de la coordination des cadres et des sages présents à Dakar, la DPE s’est penchée sur l’ordre du jour suivant :

1- vie du parti ;

2- situation nationale ;

3- questions diverses.

À l’entame de la session, le secrétaire général du parti à fait observer une minute de silence à la mémoire du camarade Oumar Ba, membre de la Coordination des cadres et de la DPE décédé le 29 janvier à Dakar. La DPE réitère toutes ses condoléances à sa famille et au parti en particulier la Conférence des cadres dont il faisait partie.

Après adoption de l’ordre du jour, le secrétaire général à introduit la rencontre par un exposé sur ses activités et celles du parti, tout au long des semaines écoulées. Il a particulièrement insisté sur ses contacts à l’intérieur du pays et à l’étranger où l’on note l’intérêt que beaucoup de nos compatriotes accordent à l’URD et à ses idées, ainsi que sa réimplantation progressive.

Le professeur Diégane SÈNE est ensuite revenu sur la situation nationale marquée par des tensions politiques et sociales et, surtout, des débats de faible extraction qui ne laissent pas indemne l’honneur de notre démocratie et mettent à mal la nécessaire cohésion et la solidarité agissante de la majorité.

Après un large débat où la question sociale est souvent revenue, la DPE à fortement encouragé le camarade secrétaire général à poursuivre sa tâche de rassemblement du parti, lui renouvelant à l’occasion toute sa confiance. Elle rappelle qu’une telle tâche doit toujours être guidée par les profondes convictions socialistes qui sont celles de notre parti, son engagement pour la justice, la probité morale et intellectuelle, la soif de démocratie qui est à son fondement. Ces principes de notre engagement personnel dans Benno Bok Yaakar doivent, en toutes circonstances, demeurer ceux de notre maintien dans cette coalition. Le retour aux repères est d’autant plus urgent que la pollution du discours politique est complète et que son indigence manifeste — qui en est la conséquence — se nourrit de la haine davantage que d’idées qui, pourtant, doivent être et rester sa boussole en pays démocratique.

La DPE déplore que dans ce contexte, le propre camp du président de la République qui a l’obligation de faire bloc derrière et autour de lui s’associe aux pyromanes par sa folle équipée vers l’autodestruction. L’URD en appelle au calme dans nos différents partis politiques et l’ensemble des composantes de Benno Bok Yaakar, seul moyen d’assurer durablement son efficacité politique. Aucun parti, fut-il le plus massif, voire le plus important, n’a le droit de créer et maintenir un climat nauséabond de délation, de déchirement, de suspicion dont le propre est de mettre mal à l’aise d’ honnêtes hommes et femmes que la confiance du président de la République a placés à ses côtés.

La DPE invite le leader de la coalition, le président Macky Sall, à prendre toute la mesure de la gravité de la situation et à agir, en gardant à l’esprit que tous les feux destructeurs partent toujours de petits foyers dont l’énergie se nourrit de la négligence ou de l’indifférence des hommes.

Abordant le sous-point relatif à la situation sociale, la DPE regrette les incidents qui se sont produits en milieu de semaine à Saint-Louis du fait des pêcheurs de Guet-Ndar. Tout en reconnaissant leur aspiration légitime au travail sous la protection des autorités de leur pays et leur droit d’exprimer leur mécontentement, la DPE désapprouve de la manière la plus énergique les moyens qu’ils ont utilisés pour le faire. La solution durable de leurs problèmes n’est pas dans la violence et il importe que le consensus de tous soit établi, une fois pour toutes, sur la primauté de l’État de droit qui nous garantit nos droits particuliers. La démagogie ne doit nullement prévaloir en cette matière et les soutiens empressés des émeutiers devraient plutôt les appeler à la responsabilité. Le problème social que mettent en relief ces événements, quelques semaines seulement après l’alerte des pêcheurs de Mbour, n’en interpelle pas moins les autorités. Il leur faut se pencher avec davantage de réactivité non seulement sur le présent mais aussi sur l’avenir de la Pêche qui a atteint ses limites dans sa forme artisanale actuelle dans un contexte de menace sur les ressources halieutiques et de sanctuarisation toujours plus affirmée des espaces maritimes nationaux. L’URD suggère au gouvernement de réfléchir à des états gènéraux de la Pêche qui ne peut plus supporter cette situaton et son trop plein de personnel dont il faut penser à la reconversion.

La DPE, appelle à une gestion prudente de la question des factures d’électricité et des prix des denrées alimentaires. Tout en dénonçant la collusion ouverte entre manifestants et hommes politiques tapis où non dans l’ombre, l’URD invite les autorités à mieux communiquer sur le sujet. La solution du « problème de l’électricité » , la qualité du service, tout celà a certainement un coût que peuvent bien comprendre les Sénégalais si on leur explique.

La DPE s’est également penchée sur la grève dans les ordres d’enseignement du préscolaire au secondaire. Elle note que toutes les plates-formes (G7 comme G20) ont une base et presque une seule : le respect des accords conclus avec les enseignants en 2014 et 2017. Une fois de plus, l’URD déplore que le respect d’une signature puisse être à l’origine de grèves répétitives pendant des années. Elle invite par conséquent le gouvernement à honorer ses engagements et, à l’avenir, à veiller à ne plus signer d’accords dont il ne serait pas sûr de pouvoir mobiliser les ressources.

En même temps, la DPE appelle les syndicats à la compréhension de nos problèmes budgétaires et de l’accumulation sur le bureau gouvernemental des urgences nationales. Elle les exhorte à se battre surtout pour imposer l’idée que l’enseignement est un engagement avant d’être une profession. Dans notre contexte il est oeuvre de patriotes, qu’ils doivent incarner pour mériter de la République dont ils doivent rester le pilier et la vigie citoyenne.

En questions diverses, la DPE à tenu à féliciter le camarade Malang Cissé dit Vieux, secrétaire général du mouvement des Jeunesses du Renouveau Démocratique (JRD) et secrétaire à la Vie politique de l’ URD, pour sa brillante élection comme maire de la commune de Goudomp. Un aboutissement logique pour le militant et le responsable exemplaire qu’il est, tant dans les plus hautes instances du parti qu’à la base. L’URD remercie tous les conseillers municipaux du parti et de la coalition Benno Bok Yaakar de Goudomp qui ont, à l’occasion, montré un bel exemple d’unité et de solidarité au bénéfice de leur commune.

Fait à Dakar, le 06 février 2020

La DPE de l’URD