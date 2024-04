Lutte contre la corruption : Les députés invités à suivre le chemin tracé par le Président et…

Président du mouvement «Sénégal Dignité pour Tous», Djibril Guèye présente un projet de loi qui vise à criminaliser les détournements de fonds publics. Il propose, à travers son projet de loi, que des sanctions sévères soient imposées, y compris la réclusion criminelle à perpétuité pour, dit-il, punir les responsables de ces actes répréhensibles.

Une telle mesure, juge-t-il, vise à dissuader les actes de corruption et à restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Le président du mouvement «Sénégal Dignité pour Tous» interpelle les députés en leur adressant une lettre ouverte les invitant à soutenir cette initiative. Il les incite aussi à prendre des mesures concrètes «pour mettre fin à la corruption et à la malversation des fonds publics».

L’importance de la transparence est soulignée par les camarades de Djibril Guèye, au même titre que l’équité et le respect des droits de chaque citoyen dans la gouvernance du pays qui, aussi, sont mis en avant par ces derniers. Mettant également en avant l’engagement du Président Bas­sirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance, ils invitent les députés à en faire de même.

Cette lettre ouverte que Djibril Guèye a adressée aux parlementaires est, d’après ce dernier, un appel urgent à la responsabilité et à l’action de leur part pour lutter contre la corruption et garantir la justice et l’intégrité dans la gestion des affaires publiques. L’importance de la mobilisation citoyenne est mise en avant par l’auteur de cette lettre, ainsi que la volonté politique pour transformer la gouvernance et promouvoir le bien-être de tous les citoyens sénégalais.

Djibril Guèye, repris par Le Quotidien, cite plusieurs scandales financiers qui, pour lui, «ont ébranlé le Sénégal ces dernières années», démontrant l’étendue, à l’en croire, de la corruption et de la mauvaise gestion des fonds publics. Ces détournements, si l’on se fie à ses propos, ont un impact direct sur le bien-être et la sécurité de la population sénégalaise, mettant en péril le développement économique et social du pays.