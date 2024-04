Madiambal demande au président Diomaye de rétablir le groupe Yavuz Selim

Madiambal Diagne, président du Conseil d’administration de Yavuz Selim S.A, a adressé une lettre au Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, pour demander la réparation d’une injustice dont le groupe scolaire a été victime. La lettre, datée du 16 avril 2024, fait état de la fermeture soudaine et de la spoliation des établissements d’enseignement du groupe par l’État du Sénégal en 2017, renseigne Senego.

En 2017, l’État avait pris la décision de fermer tous les établissements du groupe Yavuz Selim, malgré l’excellence de ses services et l’absence de reproches concernant sa situation juridique et administrative. Cette décision a entraîné un drame social pour les élèves, les parents d’élèves et le personnel enseignant et d’appui. Elle a également perturbé le parcours éducatif de 3.500 élèves et causé des conséquences économiques et sociales désastreuses.

De plus, le groupe scolaire a été privé d’un terrain de 8,5 hectares à Diamniadio, où il était prévu d’installer un nouveau campus éducatif. Madiambal Diagne interpelle le Président Bassirou Diomaye Faye pour rétablir le groupe Yavuz Selim S.A dans ses droits et permettre à ce fleuron de l’éducation sénégalaise de continuer à former les jeunes du pays.

Madiambal Diagne rappelle que le Président Bassirou Diomaye Faye avait manifesté de la solidarité envers les responsables des établissements de Yavuz Selim à Dakar et avait assisté personnellement aux rencontres des parents d’élèves pendant la période de crise. De même, le Premier ministre actuel, Ousmane Sonko, avait apporté son soutien au groupe Yavuz Selim en 2017.

Le Groupe Yavuz Selim S.A, fidèle à son engagement envers la transparence, tient à informer l’opinion publique de l’évolution de cette affaire. Madiambal Diagne exprime l’espoir que le Président Bassirou Diomaye Faye sera sensible à cette demande de réparation d’injustice et permettra ainsi au groupe Yavuz Selim de poursuivre sa mission éducative au Sénégal.