Lutte contre la Covid-19…L’Etat avoue enfin son erreur

Les mesures annoncées par le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye sonnent comme un aveu du relâchement de l’Etat face à la covid-19. S’il faut revenir sur les distanciations sociales dans les transports, dans les commerces et le port du masque obligatoire dans l’administration et le privé, tout ceci montre à quel point, l’état avait relâché la pression sur les populations après la levée du couvre-feu et l’Etat d’urgence…Et face à la recrudescence des cas communautaires et l’augmentation des morts, l’Etat revient à la charge…

Mesures fortes annoncées contre la covid-19 : l’Etat fait preuve d’impuissance

La montagne n’aura accouché que d’une souris. L’on s’attendait à l’annonce de mesures fortes par le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye après l’impuissance de l’Etat du Sénégal face à la propagation de la covid-19. La pandémie fait des ravages au Sénégal. L’Etat du Sénégal, après des mesures annoncées pour faire face à la pandémie, avait pris des mesures d’assouplissement.

Des mesures d’assouplissement consistant à lever l’état d’urgence ainsi que le couvre-feu. Ce que d’aucuns avaient dénoncé, soutenant que l’Etat avait cédé face à la pression de certains dignitaires musulmans. Alors que tout le monde s’attendait à ce que l’Etat se montre cette fois-ci plus ferme avec la forte avancée de la pandémie, il n’a servi en réalité que du réchauffé. A travers les mesures annoncées, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye ne fait que ramener les Sénégalais aux gestes barrières à observer pour faire face à la pandémie.

Rien de nouveau sous les tropiques ! Observer les distanciations sociales dans les transports. Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye n’a même pas besoin de revenir là-dessus. S’il y a des défaillances dans ce domaine, la faute revient à l’Etat du Sénégal qui à travers les agents des forces de l’ordre placés dans les artères, devraient faire revenir à l’ordre les récalcitrants. Aussi bien dans les transports, dans les commerces, dans tous les lieux publics, le port du masque, l’observation de distanciations sociales doivent être obligatoires.

Macky et Souleymane jules Diop ne doivent pas accuser les pauvres Sénégalais qui ont vu « moins d’état » en pleine covid

La responsabilité de l’Etat se trouve donc fortement engagée face à la situation actuelle que traverse le Sénégal. C’est l’Etat du Sénégal qui a lui-même décidé de baisser les bras dans la lutte contre la propagation de la covid-19 en relâchant la pression exercée sur les populations, après la levée du couvre-feu et de l’état d’urgence. Macky Sall ne doit pas accuser les Sénégalais, car l’Etat ne doit s’en prendre qu’à lui-même.

C’est pourquoi, même l’ambassadeur du Sénégal auprès de l’UNESCO, Souleymane Jules Diop doit revoir sa copie et éviter d’accuser inutilement les pauvres Sénégalais exposés face à la situation par une démission de l’Etat. Finalement, face à la covid-19, les autorités ont longtemps décidé d’appliquer la politique du « moins d’Etat ».

La rédaction de xibaaru