De quoi sont mortes toutes ces personnalités ? Covid-19 ou quoi ?

Des morts et des morts, encore et encore…Des personnalités politiques et religieuses, des hommes d’affaires et d’éminents professeur d’universités, tous meurent. Mais personne ne parle de coronavirus.

Des personnalités qui disparaissent ces derniers temps : De quoi sont-elles mortes ?

La liste des personnalités politiques, religieuses, des hommes d’affaires et d’éminents professeurs d’universités disparues s’allonge ces dernières semaines. Deux dernières semaines macabres qui ont même vu les disparitions de personnalités et de leurs épouses. Des décès qui surviennent dans un contexte où le coronavirus sévit au Sénégal. De quoi ces personnalités sont mortes ? Personne n’ose parler de covid-19.

Le sujet est devenu tabou. L’on nous annonce des décès, mais jamais leur nature. Ce qui crée toutes sortes de supputations. Les rumeurs se propagent vite. Des spécialistes, des travailleurs de la santé s’accordent sur un fait, le ministère de la Santé ne dit pas toute la vérité aux Sénégalais, sur le nombre de personnes mortes de la covid-19 au Sénégal. Ce qui renforce la rumeur autour des décès des personnalités notés ces derniers jours. Ils sont nombreux, les Sénégalais qui spéculent autour de ces morts.

Le ministère de la Santé doit revoir sa stratégie de communication. Abdoulaye Diouf Sarr doit savoir dire la vérité aux Sénégalais. Le ministre de la Santé est devenu la cible ces derniers temps de nombreux spécialistes de la santé qui critiquent sa gestion de la situation née de la propagation de la covid-19. Les Sénégalais ont le sentiment qu’on leur cache la vérité. Qu’une personnalité politique et religieuse, un homme d’affaires, un éminent professeur d’université meure de la covid-19, cela ne doit pas être quelque chose de tabou.

Pourtant, savoir dire la vérité aux Sénégalais en livrant le nombre exact de personnes mortes de la covid-19 peut permettre à tout le monde de se rendre compte de la gravité de la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour stopper la propagation de la pandémie.

La rédaction de Xibaaru