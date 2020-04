Lutte contre le covid-19 : Identifier les urgences de l’heure

Face à la tendance qui est en train de se dessiner avec le nombre grandissant de cas issus de la transmission communautaire et de morts, la propagation du covid-19 devient inquiétante au Sénégal. 9 morts depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, 671 cas positifs dont 283 guéris, 379 patients encore sous traitement, le chemin risque d’être long avant de venir à bout de cet ennemi dangereux et vicieux. Pour cause, certaines bonnes mesures tardent à être prises par l’Etat du Sénégal, tandis que d’autres paraissent inopportunes voire mauvaises.

On le découvre avec les mesures prises par les autorités pour venir au secours des Sénégalais de l’intérieur fortement frappés par la crise liée à la pandémie ainsi que ceux de la diaspora. Sur ce plan, l’Etat du Sénégal fait preuve d’un amateurisme inouï. Quand s’y mettent des ministres comme celui du Développement industriel, des Petites et moyennes entreprises Moustapha Diop, et sa collègue du Commerce Aminata Assome Diatta, cela devient le gouffre.

Face à l’indignation suscitée par leur arrêté génocidaire portant certification des masques fabriqués par nos tailleurs locaux, les deux ministres cités ont vite fait de ravaler leurs copies. Cependant, l’Etat du Sénégal continue toujours faire preuve d’amateurisme et de tâtonnement sur certains plans dans la lutte contre le covid-19. Tout le monde en convient que le Sénégal dispose de faibles moyens avec son plateau technique pour contenir tous les patients qui seront atteints du coronavirus, si la tendance actuelle se poursuit.

Les autorités ont pris la décision d’octroyer une motivation covid-19 à une partie des prestataires de soins de santé, laissant en touche d’autres. Les agents du personnel de la santé méritent un bon traitement. Seulement, la priorité se trouve ailleurs, si seulement l’Etat veut sauver des vies humaines. Dans ce contexte de lutte contre le covid-19, les fonds qui y sont destinés doivent être beaucoup plus orientés vers le relèvement des plateaux des sites qui accueillent les patients atteints de la pandémie, dans le renforcement des équipes médicales et des équipements de protection. L’Etat doit également mettre l’accent à la mise à disponibilité en quantité suffisante de kits de prélèvement pour un dépistage de masse des populations face à la montée inquiétante du nombre de cas issus de transmission communautaire.

C’est dire que l’Etat du Sénégal doit identifier les priorités du moment et y mettre les accents nécessaires. Les ressources financières peuvent être utilisées à bon escient. Pour le moment, ce qui urge, c’est de freiner la propagation du virus. Viendra après le moment de valoriser pas seulement le personnel de santé, mais aussi les forces de l’ordre ainsi que d’autres corps de métiers qui chaque jour se dévouent corps et âmes au nom de la patrie.

La rédaction de Xibaaru