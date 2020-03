Lutte contre le Covid-19 : Modou Ndiaye Rakhma porte le combat à Kaolack

La croisade contre la pandémie du coronavirus dans le Saloum a été portée à Kaolack, sans surprise aucune, par le leader du Mouvement Rakhma, Modou Ndiaye. Le soutien du Président de la République, Macky Sall, n’a pas lésiné sur les moyens. Il a déployé l’artillerie lourde en injectant un véritable budget de guerre. L’objectif étant d’armer les principales localités de Kaolack en matériels et produits désinfectant. Mieux, compte tenu de la restriction des libertés collectives et individuelles consécutive au couvre feu décrété par le Président de la République, Modou Ndiaye Rakhma a ajouté des tonnes de riz à cette énième donation destinée aux populations de Kaolack.

Considérant qu’il urge de décentraliser et de généraliser au maximum l’assistance apportée aux Sénégalais de manière globale, Modou Ndiaye Rakhma, a distribué ce mercredi ces dons dans les trois département départements de Kaolack, de Nioro et de Guinguinéo. Mieux, il a présenté ses actions qui rentrent en droite ligne de la politique de riposte nationale face à l’expansion du coronavirus, aux autorités du Commandement territoriale.

Magnifiant, au nom des élus locaux des zones bénéficiaires, l’acte hautement patriotique que vient de poser Modou Ndiaye, le Maire de Diédiène, Kane Diallo, a salué l’appui permanent que le leader du Mouvement Rakhma ne cesse d’apporter aux populations du Saloum. « Ce n’est pas une première. A chaque fois qu’il y a besoin, Modou Ndiaye Rakhma répond présent et injecte ses millions en faveur des populations de Kaolack. Il ne cesse de venir en appoint aux élus locaux. A chaque appel du Président de la République, il fait partie des premiers à répondre favorablement avec ses propres moyens », témoigne M. Diallo qui lui a exprimé la gratitude et le soutien de l’ensemble des élus locaux.

Conscient du rôle stratégique que jouent les chefs religieux dans la région de Kaolack, Modou Ndiaye Rékhma a programmé de faire le tour des familles maraboutiques, de Médina Baye à Touba Ndorongue en passant par Léona, pour convoyer les lots qui leur sont réservés.