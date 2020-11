Macky confie au nouveau gouvernement…une « mission spéciale »

Le président de la République, Macky Sall, a confié au nouveau gouvernement une ‘’mission spéciale’’ d’intérêt général à deux dimensions complémentaires, a déclaré dimanche le ministre, coordonnateur du Pôle communication de la présidence, Seydou Guèye.

Il s’agit de ‘’propulser la relance de l’économie nationale’’ et d’‘’assurer une protection plus soutenue de toutes les forces vives de la nation’’, a souligné M. Guèye, à l’occasion de la publication de la liste des membres de la nouvelle équipe gouvernementale. Le travail gouvernemental sera selon lui marqué par l’anticipation ‘’, ‘’le pragmatisme’’, la ‘’cohérence’’, la ‘’résilience’’ et la ‘’performance’’.

‘’Tenant compte de la pandémie du COVID-19 et ses impacts, ce gouvernement de la République va imprimer sur le terrain et au quotidien, sous l’impulsion et la supervision du Chef de l’Etat une dynamique constructive d’innovations, de transformations, de réalisations et de changements nécessaires à l’accélération de l’émergence du Sénégal dans la paix, la sécurité, la stabilité, la prospérité et l’équité sociale et territoriale’’, a-t-il expliqué, propos repris par nos confrères de l’APS.

Le nouveau gouvernement tiendra son premier conseil des ministres mercredi prochain.