Macky décapite Pastef…Sonko seul sur la route de la prison

Ousmane Sonko n’a jamais été autant seul. Celui qui faisait, jadis, trembler toute la République, est maintenant réduit à un opposant de salon. Toute sa résistance se fait désormais à travers des déclarations à n’en pas finir. S’il s’est retrouvé dans une si mauvaise position à quelques mois du départ de Macky Sall, c’est parce que son parti n’est plus qu’un tonneau vide. L’appareil judiciaire de l’État a réussi à décapiter le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

Il n’y a plus de doute, Ousmane Sonko vit déjà comme un prisonnier. Depuis plus de 50 jours, le maire de Ziguinchor est confiné dans sa villa de la Cité Keur Gorgui. Cet homme qui se payait des foules immenses à ses sorties, ne fait plus un pas au-delà du périmètre que les forces de défense et de sécurité lui ont tracé. Condamné dans les affaires Prodac et Sweet Beauté, son avenir en tant que leader libre est hypothéqué.

Et pourtant, ses soutiens ont tenté à maintes reprises de le sortir d’affaires. Malheureusement, les opérations pour «lever le blocus» se sont toutes soldées par des échecs. Depuis celle ratée par les leaders de Yewwi Askan Wi, plus personne ne s’aventure sur ce chemin périlleux. Pourtant les patriotes avaient juré que le PROS (Président Ousmane Sonko) ne passerait pas la tabaski derrière ces barrières. Mais faut dire qu’avec des effectifs réduits, ils se heurtent à plus fort qu’eux. Pour l’instant, les autorités tiennent le bon bout.

Si Macky Sall a réussi à réduire son opposant le plus féroce à sa simple expression, c’est parce que Pastef a perdu sa force. Ce parti ne fait plus peur depuis qu’il a été délesté de tous ses meneurs. Le pouvoir a actionné sa «force de dissuasion judiciaire». Une véritable chasse aux patriotes est lancée depuis les manifestations de mars 2021. Plus de 600 personnes se réclamant de Pastef sont entre les liens de la détention. Cette traque ne laisse personne indifférente.

Cette léthargie de Pastef ne présage rien de bon pour le maire de Ziguinchor. Toute la force du principal opposant au régime de Macky Sall réside dans sa capacité à mobiliser. Il est le seul leader qui pouvait appeler les jeunes à un mortal kombat. Sans broncher, ils y répondaient. Malheureusement, il est en train de tout perdre. Sonko a trop joué avec les sentiments de la jeunesse. Raison pour laquelle elle a tourné le dos aux appels de son parti.

Lors de sa dernière sortie, Sonko avait demandé aux jeunes d’attendre qu’il leur donne le départ pour le combat. Mais cette fois-ci, son appel n’aura pas l’effet escompté. Toutes les personnes capables de mobiliser les jeunes sont en prison. Il ne reste plus que Outhmane Diagne et la mafia «Kacc Kacci». Mais un petit peureux qui a fui la prison ne peut pas diriger une révolution. Et sans les jeunes, Pastef est un tonneau vide qui tympanise à longueur de journée.

Ousmane Sonko confiné à la Cité Keur Gorgui sans manifestations, ni vandalisme ne présage rien de bon. Cela ne peut que prouver une chose : les sénégalais peuvent se passer du PROS. Sonko ne vaut son pesant d’or. Son arrestation annoncée dans les jours à venir, risque de n’avoir aucune décision sur le futur du pays. Les patriotes, ayant fui la rue, doivent envisager une présidentielle sans leur leader. S’ils n’ont pas de plan B, 2024 se jouera sans leur parti.

Après les modifications sur le Code électoral, le Code pénal et la Constitution, l’Etat va s’attaquer au cas Sonko. Les sénégalais ne seraient pas surpris de voir la décision de justice être appliquée et le leader de Pastef envoyé en prison. Une arrestation qui n’aura pas grande incidence vu que Pastef est à terre.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru