Exclusivité ! Après le 3ème mandat…Un nouveau poison pour « détruire » Macky

Les Sénégalais ont suivi l’épisode du troisième mandat qui a alimenté la scène politique depuis 2019. Macky Sall était accusé des pires manœuvres au lendemain de sa victoire au premier tour de la présidentielle de 2019. Des « ni oui et ni non » de 2020 au limogeage des anti 3ème mandat de BBY au courant de l’année 2021, tout le monde était concentré sur le flou qu’entretenait le président de la République. Et on avait même oublié le phénomène migratoire qui avait complètement disparu. Et le 3ème mandat enterré, on assiste subitement à la résurgence des drames de bateaux de migrants…qui est derrière tout ça ?

Macky a réussi à se frayer un chemin vers la gloire en annonçant sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. Il est devenu en l’espace d’un discours, le héros d’une nation et d’un continent. Et cela n’arrange pas Ousmane Sonko et ses forces obscures qui veulent faire main basse sur les ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Ils ne comptent pas abdiquer si facilement. Toute leur entreprise de déstabilisation du Sénégal était bâtie autour du troisième mandat.

Et tout d’un coup, après l’enterrement du troisième mandat, on assiste à la résurrection des morts en mer. C’est comme si les jeunes candidats à l’émigration, attendaient le refus de Macky de briguer un 3ème mandat pour reprendre le chemin de « Barça wala Barsax. » Le weekend qui a suivi l’annonce de Macky, le diable de l’émigration a refait surface. On a même oublié Macky-le-héros pour faire place à Macky-le-démon des jeunes migrants morts en mer.

Mais xibaaru n’exclut pas l’implication des forces obscures dans ce drame. Les Forces obscures sont partout. Elles sont capables de créer des incidents rien que pour nuire à Macky Sall, de faire de lui le responsable de ces situations dramatiques pour mettre Sonko sur orbite. Des opérateurs de l’ombre peuvent inciter les jeunes à partir vers la mer. Selon plusieurs indiscrétions, certains migrants n’ont rien déboursé pour se retrouver dans des pirogues.

Il y a des forces obscures derrière ces départs soudains. Le président Macky Sall et son gouvernement doivent se pencher sérieusement devant cette problématique qui était rangée dans les tiroirs…Un pays n’a pas intérêt à ce que Macky Sall sorte par la grande porte. Et ce même pays est devenu un nouveau soutien à Sonko…Quel est ce pays qui veut voir le Sénégal être sens dessus sens dessous ?

Ce n’est pas un hasard si Ousmane Sonko a fait une sortie pour se focaliser sur l’affaire des 300 migrants déclarés perdus dans la mer. Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Dione a démenti l’information en indiquant qu’ils ne font pas plus de 30 Sénégalais déclarés disparus. Seulement l’entreprise orchestrée pour déstabiliser à nouveau le Sénégal a en partie réussi. Une puissance étrangère ne se fixe pas de limite. Elle en veut terriblement au Sénégal pour ne pas l’avoir laissée avoir le monopole de l’exploitation de toutes ses ressources pétrolières et gazières.

Cette puissance étrangère va tout faire pour que le Sénégal soit installé dans le chaos comme l’est actuellement le Mali. Elle utilise tous les moyens possibles pour parvenir à sa fin. Ousmane Sonko est le bon pion pour elle. Celui qui se déclarait pompeusement l’anti système est l’homme idéal pour effectuer ce genre de complot contre le Sénégal. Ousmane Sonko est un homme ambitieux, égoïste qui est prêt à tout même à s’allier avec le diable rien que pour s’installer au Palais.

Il fait donc l’affaire de cette puissance étrangère qui ne pardonnera jamais le Sénégal de l’avoir privé du contrôle total de l’exploitation de ses ressources pétrolières et gazières.

Pape Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn