Appel à la résistance : Ousmane Sonko accusé de « terrorisme »

L’appel à la résistance lancé par le leader du parti Pastef est assimilé à du terrorisme par le coordonnateur de la Task force républicaine de l’Apr. Dr Biram Faye, qui va plus loin dans un communiqué, fustige le projet de Ousmane Sonko. «Avec les cocktails Molotov, qui ont brûlé les bus de Dakar Dem Dik ou qui ciblent les domiciles des responsables politiques de la majorité, et les commerces d’honnêtes citoyens, on découvre l’autre dimension du projet : le terrorisme», a souligné ce responsable du parti au pouvoir.

D’après Biram Faye, «le parti Pastef dégénère vers le terrorisme avec les cocktails Molotov et la guérilla urbaine». Pour étayer ses propos, il ajoute : «Depuis les évènements de mars 2021, aucune maison d’un responsable du parti Pastef n’a été incendiée. Il n’y a que les maisons des partisans de la majorité qui le sont.»

M. Faye a, dans son document, relevé le mutisme des associations des droits de l’Homme qui, selon lui, n’ont pas dénoncé ces actes. Très remonté contre les défenseurs des droits de l’Homme, il avertit : «On pense qu’ils vont avoir la décence de nous épargner de leurs cris d’orfraie et d’indignation malhonnête le jour où la loi du Talion sera appliquée.»

Dans son communiqué repris par Le Quotidien, le coordonnateur de la Task force républicaine a lancé un message à la jeunesse. Il dit : «Je voudrais inviter les jeunes à plus de conscience et de responsabilité, et de ne pas sacrifier leur avenir pour un aventurier, qui veut les utiliser de façon égoïste et cynique comme bouclier pour un problème personnel. Il sait qu’il est fini et veut entraîner le pays dans sa tombe politique.»

D’après lui, «pour un jeune, il est normal de s’engager dans un projet politique, mais pour votre avenir, il faut quitter un projet qui dérive vers le terrorisme, car le terrorisme est une voie dont la seule issue est la prison pour des années».

Convaincu que force restera à la loi, il fait savoir que «notre Etat, qui a fait face au Mfdc pendant plus de 40 ans, fera facilement face à toute forme de guérilla urbaine».