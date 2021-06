Macky dans le Nord…entre les millions de Farba et la colère du Fouta

Le Président de la République Macky Sall va reprendre ses habitudes. Après sa récente tournée dans le centre et sud-est, le Chef de l’Etat redescend sur le terrain avec une tournée économique dans le Nord. Du 12 au 19 juin, le locataire du Palais sera dans les régions de Saint-Louis et Matam. Mais les tournées beiges-marrons du président Sall ne seront pas de tout repos. Les dernières agitations montrent que le Nord est très remonté contre lui et son régime. Les affidés du Président ont du pain sur la planche.

Macky Sall a la côte. Certainement dopé par sa récente tournée dans le centre et sud-est, le Chef de l’Etat redescend sur le terrain. En tournée économique dans les régions de Saint-Louis et Matam, le président va profiter de cette occasion pour évaluer les investissements publics réalisés et engager de nouveaux programmes de développement territorial. Durant cette tournée, le traditionnel Conseil des ministres se tiendra à Matam. Les responsables politiques vont casquer fort pour permette que cette tournée aux allures politiques d’être une réussite.

Pour que la tournée soit une réussite, les Apéristes du Fouta n’ont pas lésiné sur les moyens. Farba Ngom et ses camarades vont casquer 150 millions pour que le Fouta reste beige-marron. Mais ce sera sans compter sur les jeunes de la région. La jeunesse « Foutanké » risque de mettre du sable dans les plans des leaders de l’Alliance pour la République (APR) qui veulent tout faire pour réussir le pari de la mobilisation. La mobilisation risque de virer rouge.

Le Fouta est très remonté contre le Président Macky Sall. Les jeunes du Nord réunis autour du mouvement « Fouta Tampi » dénoncent la situation catastrophique dans laquelle ils vivent ainsi que le manque de considération dont souffrent les populations. Et pour se faire entendre, ces mouvements ne lésinent pas sur les moyens. Après les nombreuses manifestations un peu partout dans le pays, ils attendent le Président Macky Sall de pied ferme. Selon des informations reçues ils ont déjà préparé leur plan de « bataille ». La tournée économique risque d’être jalonnée de brassards rouges et de pancartes hostiles au gouvernement.

Les millions réunis par les responsables Apéristes ne pourront pas freiner les jeunes en colère lors de cette tournée économique du président dans le Nord. Et s’il en est ainsi c’est de la faute de certains ministres du gouvernement qui n’arrivent pas à remplir leurs fonctions.

Malgré les nombreux cadres et responsables politiques que comptent le Nord, cette partie du Sénégal peine à émerger. Cette situation a mis les habitants de cette localité dans tous leurs états. Ils estiment que le chef de l’Etat et son régime n’ont rien fait pour ces contrés qualifiés de « titre foncier » du président Macky Sall.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru