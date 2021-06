Remaniement : Les consultations secrètes de Macky…

Après les émeutes du mois de mars, le président Macky Sall avait déclaré dans son discours du 08 mars 2021, avoir compris la jeunesse. Et tout le monde s’attendait à de grands changements comme un remaniement. Après le Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion des jeunes du 22 avril qui avait donné beaucoup d’espoirs aux jeunes, tous les observateurs de la scène politique s’attendaient au remaniement qui devait être l’apothéose du grand changement attendu…

Trois mois après les émeutes, aucun remaniement en vue. Les investitures pour les élections Locales ont pris le dessus et la bataille politique dans les états-majors ont mis aux oubliettes le remaniement. Et le président de la république ayant repris ses tournées politiques, plus rien ne faisait penser encore à un quelconque réaménagement du gouvernement. Et pourtant certaines sources pensent bien le contraire. Pour ces fins fouineurs de la chose politique, Macky Sall cache bien son jeu…

Selon nos sources le président de la république n’a pas oublié son idée de changer en profondeur son gouvernement. Plusieurs rencontres confidentielles ont eu lieu loin des regardes indiscrets et à des heures tardives à Mermoz, dans la résidence privée du président. Et ces rencontres qui n’ont rien d’une réunion collective ressemblent plutôt à des tête-à-tête. Le président rencontre individuellement ses hôtes. La dernière en date fut Mimi Touré, l’ancienne présidente du CESE.

Les analystes politiques sont formels : « des rencontres présentées sous ce format ressemblent fortement à des consultations ; comme lorsque le président ou son chef de gouvernement consulte pour vous annoncer la décision du président de nommer à tel poste ». Et ce qui est encore plus frappant ce sont les personnalités qui sont reçues à Mermoz. 2 anciens premiers ministres dont Mimi Touré, 2 anciens ministres, un président d’une institution, 2 DG et 3 hauts fonctionnaires…une configuration qui ressemble une consultation de haut niveau.

Sommes-nous proches d’un remaniement ? Les personnalités reçues à Mermoz ont-elles été consultées en vue d’un nouveau gouvernement ? En l’absence d’un premier ministre qui consulte les futurs ministres, le président de la République doit jouer lui-même ce rôle. Et pour éviter les fuites au niveau de la président de la République, le chef de l’état a déplacé ses entrevues confidentielles dans son bunker de Mermoz.

Le président Macky Sall prépare depuis le mois de Mai ce remaniement qui verra le départ de plusieurs personnalités qui seront libérées pour aller se frotter aux locales et prouver leur force politique. Pour les observateurs politiques, le président a besoin des plusieurs fortes têtes dans son gouvernement. Et selon nos sources, plusieurs ministères de souveraineté vont changer de locataires et les ministres impliqués dans des scandales seront remerciés…

