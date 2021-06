Une étude a découvert 13 médicaments anti-covid potentiels

Si l’ensemble des pays du monde tentent d’enrayer la pandémie de Covid-19 par la vaccination, on ne dispose toujours pas de traitement efficace contre l’infection. En analysant une vaste base de données médicamenteuses, les chercheurs de l’Institut biomédical Scripps Research ont identifié une dizaine de médicaments avec un fort potentiel anti-Covid, dont 4 sont déjà approuvés cliniquement. Publiés dans la revue Nature Communications, leurs résultats sont prometteurs.

Des médicaments pour lutter contre le Covid-19 ?

Alors que depuis plus d’un an, le monde subit de plein fouet le coronavirus et les restrictions sanitaires, aucun traitement n’est reconnu à ce jour pour combattre efficacement le virus. Jusqu’à présent, les pays semblent avoir davantage misé sur la stratégie vaccinale que sur le développement de traitements. Un manque problématique auquel tente de pallier cette étude.

Comment ont-ils procédé ? Les chercheurs ont exploité la collection de réaffectation de médicaments ReFRAME, créée par Calibr en 2018, pour les thérapies anti-COVID-19. C’est donc grâce à cette base de données qu’ils sont parvenus à isoler 90 médicaments ou « candidats-médicaments » dont l’activité antivirale fonctionne sur le coronavirus, c’est à dire qu’elle empêche le Sars-CoV-2 de se reproduire dans les cellules humaines.

Parmi ces 90 médicaments, 4 sont déjà approuvés cliniquement, ce sont l’halofantrine, le nelfinavir, le siméprévir et la manidipine. Et 9 autres sont au stade de développement. À partir des combinaisons de médicaments, ils ont également identifié 19 médicaments ayant un effet additif quand ils sont administrés avec du remdesivir, l’antiviral approuvé par la FAD chez les patients contaminés au virus.

Prochain objectif : développer des « antiviraux optimisés »

« Bien que nous disposions désormais de vaccins efficaces contre la COVID-19, nous manquons toujours de médicaments antiviraux très efficaces qui peuvent prévenir les infections ou les empêcher de s’aggraver », explique Peter Schultz, président du Scripps Research.

« Nos résultats soulèvent la possibilité d’un certain nombre de voies prometteuses pour réutiliser des médicaments oraux existants avec une efficacité contre le SARS-CoV-2. » poursuit-il.

Et les scientifiques comptent aller plus loin. Ils ont l’intention de « développer des antiviraux optimisés qui seront plus efficaces contre le SARS-CoV-2, y compris des variantes et des souches résistantes aux médicaments, ainsi que contre d’autres coronavirus qui existent actuellement ou pourraient émerger à l’avenir ». Des recherches qui donnent un peu d’espoir à l’heure où de nouveaux variants peuvent apparaître sans prévenir, et que certains avertissent déjà sur la possibilité d’une quatrième vague en septembre prochain.