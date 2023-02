Le président de la République Macky Sall a reçu ce dimanche, au Palais, les équipes nationales de Beach Soccer, vainqueur de la dernière CAN et locale, vainqueur hier du CHAN. Le chef de l’Etat a profité de la cérémonie pou gâter les vainqueurs. Il a offert prime de 10 millions CFA et un terrain de 500 m2 à chaque joueur et aux membres du staff.