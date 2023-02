Le PDS « éliminé » de la présidentielle…Karim a vendu ses militants

A douze mois de l’élection présidentielle, les états-majors des partis politiques s’activent. Les futurs candidats ont déjà commencé à sillonner le pays pour faire une bonne pêche en février 2024. La candidature du président Macky continue d’alimenter les débats. Le chef de l’Etat maintient le flou au moment où des membres de son parti l’ont déjà investi comme leur candidat. Quoiqu’il en soit, il aura en face de lui une forte résistance des membres de l’opposition. Alors que tous les candidats pour la course présidentielle sont à fond dans leur campagne. Un grand favori s’est déjà éliminé de par ses agissements.

Tous les probables candidats pour la présidentielle sont sur le terrain sauf Karim Wade. En effet, Ousmane Sonko a arboré sa tenue de combat pour refuser que Macky Sall ne torpille ses chances d’être le prochain président de la République. Accompagné de Barthélémy Dias, Khalifa Sall sillonne le pays à travers son «Dox Mbook». Même Malick Gakou, entouré de ses fidèles lieutenants, déroule ses activités de terrain. Pendant ce temps, Karim continue de se blottir dans le confort Qatari oubliant ainsi que 2024 ne se gagnera pas à partir d’un salon et un écran.

Le président Macky Sall avait promis de les réhabiliter lui et Khalifa Sall. Le leader de Taxawou Sénégal fait tout pour que Macky tienne parole. D’ailleurs l’ancien maire de Dakar a déclaré qu’il sera candidat par tous les moyens. Tout le contraire de Wade-fils. Les libéraux font tout pour que leur leader soit de la course. Mais Karim ne pose aucun acte rassurant. C’est comme si celui qu’on surnommait l’ancien ministre du ciel et de la terre a déjà capitulé. Depuis que son retour triomphal est annoncé, il préfère se terrer dans les profondeurs des pays arabes tuant ainsi le reste de l’héritage de son vieux père…

Ce monument de la démocratie est sorti de son silence malgré son âge avancé. Dans une vidéo parvenue à Xibaaru, Abdoulaye Wade a adressé un message fort aux militants pour qu’ils ne se relâchent pas. L’ancien chef d’Etat a même cassé la tirelire pour acheter sa carte à un million. Une chose que Karim Wade devait faire depuis le Qatar. A défaut de venir se battre pour ses droits, Wade-fils devait au moins être aux côtés de son père pour requinquer les troupes. Malheureusement, il est toujours dans son petit espace de confort abandonnant les libéraux à leur sort.

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est le parti le plus en retard pour la présidentielle. Au moment où les Sonko et Cie sont sur le terrain, les libéraux tentent d’écouler leurs cartes. Un retard qui les handicape devant leurs adversaires. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a déjà montré la voie à suivre. Celui qui succédera à Macky Sall ne le fera pas dans son salon ou à travers un compte WhatsApp. Il est obligé de mouiller le maillot devant le leader de Benno Bokk Yakaar qui tente un troisième mandat moralement impossible. Une chose que Karim fait mine d’ignorer.

L’heure est venue pour Karim Wade de faire son come-back au Sénégal ou de laisser le parti à des personnes prêtes à faire face au régime de Macky Sall. Avec le contexte politique, le nom de l’ancien président Abdoulaye Wade ne suffit plus pour gagner des élections. La tête de file des libéraux doit se battre pour que l’Etat de droit soit restauré dans le pays. Mais aussi poser les gages qu’il fera de son mieux pour développer le Sénégal. Il faudra plus que des communiqués et des messages WhatsApp pour réussir ce pari. Malheureusement, le PDS que l’on voit actuellement est incapable d’une telle prouesse.

Le parti de l’ancien président est quasi absent des débats sur la situation actuelle. Les mêmes têtes font mine de défendre le peu qui reste de ce parti mythique. Le candidat a peur. Et il faut oser le dire, Karim est le cancer qui ronge ce parti. Une chose que Xibaaru n’a cessé de rappeler aux libéraux. Mais on dirait qu’ils ont peur de mettre Karim devant le fait accompli. S’il n’y a pas de changement dans les mois à venir, le PDS dirigé par Wade-fils sera le premier parti à dire bye-bye au fauteuil de Macky Sall. 2024 n’est pas fait pour un leader invisible qui a peur de faire face à l’homme qui l’a envoyé en exil forcé.

Mouhamadou Lamine Massaly n’a pas tort de qualifier le fils de Wade de « politicien artificiel ». Cet homme ne fait rien pour mériter la confiance des sénégalais. On se demande ce que les libéraux ont fait au bon Dieu pour avoir un trouillard pareil comme leader ? Sa nonchalance va lui coûter la place qui lui revient de droit au sein de l’opposition. Le Gorgui national doit se sentir trahi après avoir laissé son héritage entre les mains de Karim le peureux.

L’héritage de Wade peut être sauvé si les membres du PDS se lancent à temps dans la course pour 2024. Dans le cas contraire, ce parti rejoindra la longue liste des partis fantômes. Et Karim sera le seul et unique responsable. Il est incapable de diriger le parti et refuse de transmettre les rênes à des personnes capables de le faire.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru