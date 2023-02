Wade éteint Sonko, khaf et son fils Karim…Il reste le sphinx

Abdoulaye Wade reste le maître de la politique Sénégalaise. Le Pape du Sopi, silencieux depuis son retour au Sénégal à la veille des Législatives, vient de faire une brève sortie riche en enseignement politique. Et sa sortie a eu un effet anesthésiant sur la scène politique violente. En l’espace d’un moment, les Sénégalais ont oublié les menaces et injures du violent Sonko, les coassements du filou Khalifa Sall et les subterfuges et faux fuyants du croupier Karim Wade…Abdoulaye Wade a montré qu’il restait toujours le Khalife Général de tous les politiciens du Sénégal…

Qu’il parle ou qu’il se taise, les Sénégalais pourront toujours interpréter la lecture qu’il se fait de la situation politique nationale. Même si Me Abdoulaye Wade passe pour quelqu’un qui sait clignoter à bord de son véhicule à droite pour tourner à gauche. Lui-même l’a dit, il est un personnage nuancé. Opposant, Président de la République ou pas, Me Abdoulaye Wade est un as dans l’art de pouvoir capter l’attention des foules.

C’est pourquoi la moindre sortie de Me Abdoulaye Wade peut reléguer au second plan celle de toutes les autres figures politiques de la scène nationale. Abdoulaye Wade est un acteur de premier plan des tractations qui se déroulent en ce moment entre son parti, le Parti démocratique sénégalais (PDS) et le Président de la République Macky Sall en vue de retrouvailles au sein de la famille libérale afin de conserver le pouvoir en 2024. Ce qui serait déjà un signal pour voir les libéraux conserver le pouvoir durant un demi-siècle comme l’avait prédit Me Abdoulaye Wade au moment de son accession au pouvoir en 2000…

Le Patron du PDS sait ravir la vedette ou comment la faire à tout le monde. Après s’être abstenu pendant un bon bout de temps de toute sortie publique, il a fallu à Me Abdoulaye Wade une sortie de moins de trois (3) minutes (mn) sur la toile lors de son achat de la carte du PDS acquise par lui à 1 million de FCFA, pour se mettre au-devant de la scène. Abdoulaye Wade a ce don de captiver tous les regards vers lui.

Tous les observateurs sénégalais ont été captivés par l’apparition brève de l’ancien président de la République, le « vieux » que tous les observateurs croyaient grabataire. Le Pape du Sopi est apparu en excellente bonne santé. Il est apparu en forme, marchait seul, tenait même le micro et parlai si clairement. C’est un miracle pour un homme de son âge. Abdoulaye Wade a séduit tout le monde.

Il a, à nouveau, montré qu’il reste un as en matière de communication. Par son discours, il a ravivé la flamme de la politique saine et constructive dans le cœur des Sénégalais. Abdoulaye Wade comme toujours n’a pas développé un discours rempli de haine pouvant mettre le feu dans ce Sénégal qu’il aime tant. Ce n’est pas une surprise alors qu’il était le principal opposant au Sénégal, du temps du régime du Parti socialiste (PS), malgré toutes les frustrations subies, Le vieux avait toujours un seul et même discours. « Jamais, je ne marcherai sur des cadavres pour accéder au pouvoir », aimait-il dire à l’époque.

A force d’endurance et de patience, Abdoulaye Wade avait vu tous ses efforts se voir récompensés en 2000, après avoir été porté à la plus haute magistrature de ce pays. Abdoulaye Wade est un grand homme politique qui sait reléguer tous ses vis-à-vis au second plan. Ce qu’il vient à nouveau de démontrer. En 2024, le véritable « faiseur de roi », ce sera lui, Me Abdoulaye Wade. Il va encore falloir compter toujours sur lui. Gorgui « mo bari dolè ».

Mame Penda sow pour xibaaru.sn