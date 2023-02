Abdoulaye Wade déterminé à ramener le PDS au sommet

Le secrétaire général national du parti démocratique Sénégalais (Pds) et ancien président de la République du Sénégal Me Abdoulaye Wade n’est pas fatiguer. Il a fait la confidence à la délégation de sa formation politique qu’il a reçu hier, vendredi dans le cadre de la vente des cartes du parti.

« Pour se reposer, il faut être fatigué. Qui vous a dit que je suis fatigué ? Moi, je travaille. Je me réalise dans le travail». Abdoulaye Wade a acheté sa carte à un million F CFA en tant que premier militant. Cependant Abdoulaye Wade ne s’est pas limité à ses propos.

Les Échos informe que Abdoulaye Wade les a invité et d’autres « à s’occuper de leurs affaires. » « La vérité, c’est que ces gens ne peuvent pas nous comprendre. Parce qu’en Afrique, il est rare de voir d’anciens présidents de la République continuer à présider leur parti. Mais si le PDS est là où il est aujourd’hui, c’est parce que les militants se sont évertués à faire les choses telles que les fondateurs l’ont toujours voulu».

Ainsi, pour faire revenir le Pds au pouvoir et porter plus haut son héritage, Abdoulaye Wade à exprimer ses vœux à ses militants. « Mon souhait de toujours, c’est que quand je ne serai plus là, que vous continuez d’être ensemble, que vous ne perdiez jamais cette unité qui fait notre force». « Le Pds est le parti démocratique où chaque militant peut espérer arriver à une quelconque station, occuper tous les types de postes. D’ailleurs, le parti politique, c’est le parti dans lequel il y a de la concurrence. Mais, que ce soit une concurrence saine. Cela pousse les gens à militer et à travailler à la base».

Il rappelle que « beaucoup de partis étaient là avec nous au Sénégal, mais personne ne parle plus d’eux ». « Si le PDS est arrivé à ce niveau, c’est qu’il y a la main de Dieu sur ce parti.»