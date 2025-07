La Nouvelle Responsabilité au régime : «Le temps n’est plus à la parole, mais à l’action»

Dans un communiqué, le mouvement citoyen Nouvelle responsabilité tire la sonnette d’alarme . « Le temps n’est plus à la parole, mais à l’action ». À travers une prise de position ferme, il appelle à une mobilisation nationale pour défendre l’État de droit et faire face à l’accumulation des défis sociaux et économiques qui pèsent sur le pays.

La Nouvelle Responsabilité s’inquiète des modifications du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, qui permettent désormais l’audition de magistrats par une commission parlementaire. Une évolution jugée « préoccupante », car susceptible d’entamer l’équilibre entre les pouvoirs. Le mouvement appelle à la vigilance pour garantir l’indépendance de la justice qu’elle considère comme » la pierre angulaire de toute démocratie »

Face à la montée des revendications sociales dans les secteurs comme la santé, l’enseignement supérieur, la justice… la NR pointe du doigt les défaillances dans la coordination des politiques publiques. Elle alerte sur la détérioration du pouvoir d’achat, le chômage persistant des jeunes et les lacunes dans les services sociaux de base.

Les camarades de l’ancien Premier ministre de Macky Sall plaident pour un « dialogue national autour des enjeux économiques et sociaux majeurs ».

En ce qui concerne les libertés fondamentales et pratiques judiciaires, la NR estime que c’est un sujet préoccupant, surtout avec la restriction des libertés publiques, les « arrestations arbitraires » et les entraves à la liberté d’expression. Le mouvement exhorte les autorités à adopter une posture fondée sur les droits humains et la légalité républicaine.

À l’heure de l’hivernage, la NR appelle le gouvernement à agir vite pour équiper les producteurs agricoles, garantir l’accès aux intrants et anticiper les risques d’inondation à travers un plan structuré d’assainissement et d’entretien des infrastructures.

À la suite du décès de trois personnes lors d’opérations de maintien de l’ordre, la NR présente ses condoléances aux familles et demande des enquêtes transparentes. Elle insiste sur la nécessité de renforcer la formation et les conditions d’exercice des forces de défense, dans le respect des droits fondamentaux.