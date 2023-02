Sonko pris en tenaille…rater la présidentielle ou aller en prison

Ousmane Sonko a déjà engagé la bataille pour 2024. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) lutte pour sa survie politique. Plusieurs menaces se dressent entre lui et le fauteuil présidentiel. L’affaire de viol dans laquelle il est cité et les attaques politiques de ses adversaires menacent l’empire qu’il a bâti. Mais la plus grande menace à laquelle il fait face, est ailleurs. A force de trop parler, il s’est mis dans une situation inconfortable. Sonko a donné à ses adversaires un dossier en béton avec lequel ils vont le faire tomber ou l’envoyer en prison pendant quelque temps.

Beaucoup pensent que l’affaire Sweet Beauty est un gros danger pour Ousmane Sonko. Mais le leader de Pastef court moins de risque dans cette affaire de viol. En effet, les incohérences dans les déclarations de la présumée victime ont fini par blanchir Sonko aux yeux des sénégalais. La majorité des personnes averties sont d’avis que le maire de Ziguinchor est victime d’une cabale de la part de ses adversaires. Ses ennemis ont profité de ses faiblesses pour l’atteindre. S’il n’avait pas prêté le flanc en allant dans un salon de massage, en plein couvre-feu, il ne se retrouverait pas dans cette situation…

Les audios, les incohérences de Adji Sarr et la dernière photo montée de Mollah Morgun sont devenus des bouées de sauvetage pour Sonko. S’il peut s’en sortir dans cette affaire, la plainte de Mame Mbaye Ndiaye est loin d’être une mince affaire. Cette plainte pour diffamation repose sur du béton comme l’a démontré Xibaaru dans sa dernière publication. Sonko n’a toujours pas présenté le rapport accusant Mame Mbaye Ndiaye. Le patriote en chef s’est juste basé sur un document disponible sur les réseaux sociaux. Grosse erreur pour une personne qui se prend pour le plus intelligente de la terre.

Cette fois-ci, il s’est mis dans le pétrin. Il ne peut échapper à une condamnation, jurisprudence Pape Ale Niang. Accusé de diffamation par Cheikh Oumar Hann, le journaliste a été condamné par le tribunal. Ce malgré que lui et Mody Niang aient reconnu les faits. A l’époque, il a reconnu n’avoir repris que le rapport de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Donc pour lui « si diffamation, il y a, c’est le rapport qui est diffamatoire ». La même chose pour Sonko et ses partisans qui soutiennent que ce que leur leader a dit, se trouve déjà dans le livre de Birahim Seck du Forum Civil.

Si Pape Alé Niang et Mody Niang ont été condamnés à trois mois avec sursis et 10 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts, Ousmane Sonko ne peut y échapper. Son cas est similaire à celui du journaliste. Il est même plus complexe car le parquet a chargé l’affaire. Le procureur accuse le leader de Pastef « d’injures » contre Mame Mbaye Niang mais aussi de « faux et usage de faux dans un document administratif ». Ce qui aggrave le cas du maire de Ziguinchor. D’où ce petit jubilé de Mame Mbaye Niang qui se voit déjà comme le vainqueur dans cette affaire.

L’autre fait qui témoigne que Benno tient le bon bout est que si Ousmane Sonko arrive à produire le document qui incrimine Mame Mbaye Niang, il pourrait être poursuivi pour recel de document administratif. Ce qui prouve une fois de plus que la bête noire de Macky risque de rater le rendez-vous de 2024. Maintenant il ne reste plus qu’à savoir s’il sera envoyé en prison ou condamné en sursis. Mais une chose est sûre, emprisonner Ousmane Sonko, c’est mettre le feu aux poudres. Les jeunes n’attendent que le moindre faux-pas du gouvernement pour rééditer le coup de mars 2021.

Le seul hic dans cette affaire, c’est le refus de Mame Mbaye Niang de porter plainte contre Birahim Seck. Qui, pourtant, est le premier à porter des accusations contre lui dans son livre. Cet ouvrage révèle que l’Etat du Sénégal ne s’est pas engagé que sur 29 milliards mais plutôt sur 36 milliards de francs CFA suivant une programmation de remboursement. Malheureusement, c’est Sonko qui paie les pots cassés. Comme quoi Mame Mbaye veut, d’abord, enlever le premier obstacle au troisième mandat. Mais ce sera sans compter sur la détermination des patriotes.

Quoi qu’il en soit, Benno Bokk Yakaar peut souffler. Les membres de la mouvance présidentielle ont marqué une pause dans leur combat contre Ousmane Sonko. L’affaire Prodac leur permet de laisser le maire de Ziguinchor entre les mains de dame justice. Même l’affaire Adji Sarr a disparu des sujets de discussions des Apéristes. Alors la gravité des charges retenues contre Sonko devrait pousser Pastef à anticiper sur le futur pour sauver le parti en cas de condamnation du PROS (Président Ousmane Sonko).

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru