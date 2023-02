Un membre de l’APR démonte Lansana Gagny Sakho

Lansana Gagny Sakho, ex-Dg de l’Office national de l’Assainissement, nouveau membre du parti Pastef, Les Patriotes a fait une sortie maladroite et incohérente. Ses délires insipides, fades et sans goût laisse perplexe Moustapha Absa Fall Tilala, responsable politique du parti de l’Alliance pour la République (APR). D’après le jeune leader, Lansana Gagny Sakho n’a jamais apporté une once de plus dans la politique du président Macky Sall. Idem, à l’Ofor et à l’ONAS, dont il avait en charge la gestion. Et, parlant de milliards de FCfa venant de lui, il faut se demander si, l’homme est amnésique de ces 700 milliards de FCfa, injectés dans la lutte contre les inondations, dont il était le cerveau.

Les politiciens savent souvent être ridicules. Souvent engagés dans des aventures sombres et sans issues, certains d’entre eux, cherchent à se donner un poids politique irréel et imaginaire. Il en atteste la sortie de l’ex-Directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal, Lansana Gagny Sakho. Voulant se donner de l’importance, l’homme a calomnié, raconté des contre vérités, avec un discours incohérent, alambiqué et lugubre. Lansana semble perdre le nord et le sens de la raison.

Ainsi, Moustapha Absa Fall Tilala, responsable politique de l’APR éprouve le dégoût, suite à sa sortie hier, sur l’émission Faram Facce. Il estime que Lansana Gagny Sakho n’a jamais apporté un petit plus à la politique du Président Macky Sall. Étant à l’Ofor et à l’ONAS, il a été pourtant bien servi. Alors, Moustapha Absa Fall Tilala se demande si l’homme est amnésique des 700 milliards injectés dans la lutte contre les inondations, dont il était le cerveau. Ladite somme exorbitante investie sans traçabilité aucune, reste une forfaiture, dont il est le seul comptable.

Ailleurs, ce responsable de l’APR se rappelle des élections législatives de 2019. Il insiste sur le budget qu’il a injecté pour les campagnes électorales qui ne dépassait même pas cinq millions de FCFA. « Si ce n’était pas l’ancien Ministre Feu Cheikh Mbacké Sakho, Lansana n’aurait même pas de siège politique. La maison de l’émergence, sis à l’immeuble de Fass de Lorme, lui a été cédé par le défunt. Que son âme repose en paix. Lassana qui n’a pas de base politique n’a jamais payé un mois de location pour ses activités politiques inexistantes. Il n’a jamais gagné son centre de voté. Et, il n’a jamais pu rassembler 50 personnes », regrette Moustapha Absa Fall Tilala. Étant facilitateur auprès de Mamour Diallo, Moustapha Absa Fall Tilala signale que dernier, l’avait généreusement aidé à résoudre ses problèmes financiers.

D’après Moustapha Absa Fall Tilala, Mamadou Moustapha Ba, Ministre du budget dépasse de loin Lansana Gagny Sakho. Ce dernier, constate-t-il, n’est pas son égal. « Cet enfant de troupe au parcours béton est inaudible dans des discussions incultes et de bas étage. Il doit son existence au Président Macky Sall. Lansana Gagny Sakho disait que Serigne Mbaye Thiam l’avait empêché d’humilier Ousmane Sonko en l’interdisant de le recevoir à l’Onas. Il disait qu’il était préparé à recevoir Sonko pour le démolir. Et, on devait le laisser faire », révèle-t-il . Après ce recadrage, Moustapha Absa Fall Tilala, se dit prêt à accompagner le Président Macky Sall jusqu’au bout du tunnel et appel à la mobilisation des troupes partout pour un soutien indéfectible de leur leader qui leur a tout donné. Tilala considère que cet homme inculte qu’ai Lansana Sakho représente une honte nationale pour les honnêtes intellectuels, ainsi que la jeunesse politique qui aspire à trouver des modèles dans ce monde où les valeurs humaines sont essentielles.