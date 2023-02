Clash à Rewmi…Idy a de gros problèmes, Macky manipule en cachette

Ça chauffe au parti Rewmi dirigé par Idrissa Seck dit Idy, la seule constante de ce parti libéral né des flancs du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Me Abdoulaye Wade. Ce grand politicien qui a vendu son âme au prince du Palais en abandonnant l’opposition pour devenir le « Mburu ak Soow » (pain trempé dans du lait caillé sucré) de Macky Sall, veut retourner dans cette même opposition, vu que son nouvel acolyte a décidé de rempiler pour un troisième mandat. Mais les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Dans son parti, des responsables qui ont goûté aux délices du pouvoir ne veulent pas lâcher la poule aux œufs d’or.

Et dans les coulisses, Macky et son faucon manœuvrent…

Il fut un moment, tous les Sénégalais, lorsqu’il avait été tout-puissant numéro 2 du PDS, tous les Sénégalais voyaient en Idrissa Seck, un homme plein de génie politique. A force d’avancer, il s’est avéré qu’Idrissa Seck était plutôt un « thiouné » (tocard). Et cela, il l’a démontré à travers de nombreux actes. Au point de devenir un homme politique que tout le monde désigne comme étant un contre-exemple. Idrissa Seck qui en son temps voulait être un donneur de leçons au sein de la classe politique, au point de dénoncer l’esprit tortueux de certains, fait partie aujourd’hui des hommes politiques que les Sénégalais répugnent.

Pourtant tous les Sénégalais avaient été séduits par l’éloquence, l’élégance et l’aisance qu’il dégageait lorsque le PDS était dans l’opposition et luttait de toutes ses forces pour conquérir le pouvoir. Il avait été même désigné comme étant un des principaux artisans de la conquête du pouvoir par Me Abdoulaye Wade en 2000. Il a continué à être dans le cœur des Sénégalais après qu’il avait été considéré dans un premier temps comme un paria au sein du PDS et du pouvoir du fait des ambitions « démesurées » de Karim Wade qui voulait faire le vide autour de lui en se débarrassant d’Idrissa Seck pour devenir le véritable dauphin de son père…

Les Sénégalais avaient vécu cet épisode comme étant une véritable injustice vis-à vis d’Idrissa Seck accusé de « détournement de deniers publics » et de « haute trahison ». Finalement bénéficiaire d’un non-lieu auprès de la Haute Cour de justice, Idrissa Seck qui gardait le vent en poupe, malgré qu’on parlait de ce fameux protocole de Reubeuss qui le liait à Me Abdoulaye Wade, s’est rendu à moins d’un mois de l’élection présidentielle au Palais pour y rencontrer Me Abdoulaye Wade. Beaucoup de Sénégalais qui l’appréciaient et l’avaient placé comme étant le principal challenger de Me Abdoulaye Wade, en étaient venus à se détourner de lui.

Le divorce d’Idrissa Seck avec le peuple sénégalais s’est accentué par la suite lorsqu’il avait rejoint les rangs du PDS avant de quitter cette formation politique à la veille de l’élection présidentielle de 2012, car refusant que Karim Wade soit désigné comme étant le « dauphin » de son père Me Abdoulaye Wade. Idrissa Seck continue malgré tout de multiplier les erreurs. Après avoir noué un premier compagnonnage avec Macky Sall lors de l’accession de ce dernier au pouvoir en 2012, Idrissa Seck avait fini par rompre avec lui, car voulant se classer comme étant son principal opposant.

Il avait pourtant subi un désaveu à l’époque. Les ministres de Rewmi, son parti, membres du gouvernement Pape Diouf et Oumar Sarr allaient refuser de le suivre. Idrissa Seck qui avait gardé un langage virulent à l’endroit de Macky Sall au point de finir second derrière ce dernier lors de l’élection présidentielle de 2019, reléguant Ousmane Sonko au troisième plan, avec les disqualifications par la justice de Karim Wade et Khalifa Sall.

Là encore contre toute attente, on verra Idrissa Seck rejoindre un peu plus tard en 2021, la mouvance présidentielle incarnée par Macky Sall qu’il a tant vilipendé. Idrissa Seck est même nommé par Macky Sall, Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Mais voilà qu’il veut se retourner contre ce dernier pour un énième revirement, alors qu’il s’est discrédité aux yeux des Sénégalais.

Idrissa Seck s’est totalement discrédité. Les ministres de son parti Rewmi au sein du gouvernement ne veulent pas de séparation entre lui et Macky Sall. Et, ils ont peur de perdre leurs privilèges. Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop travaillent dans ce sens. D’autant que Macky Sall manœuvre en coulisses. Le faucon en chef du Palais pousse les ministres de Rewmi à lâcher Idy. Macky Sall a en ce moment une idée qu’il tient dans sa tête. Il veut « tuer » Rewmi comme il l’a fait pour le Parti socialiste (PS) et l’Alliance des forces de progrès (AFP). C’est dire, qu’Idy est foutu. Il risque de se retrouver avec un parti vidé de ses militants…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn