Macky part le 2 avril…Voici le profil du timide « remplaçant »

Le président Macky Sall a créé une véritable crise avec le report de la présidentielle. Les sénégalais ne sont toujours pas encore fixés sur la date de l’élection. Le dialogue national a proposé une date. Le Conseil constitutionnel n’a pas encore donné son avis. Mais ce qui est sûr, une élection ne peut plus se tenir avant la fin du mandat du chef de l’Etat. Alors, tout le monde se pose la question à savoir qui sera à la tête du pays aprèsle 2 avril ? Une personne est en train de prendre ses marques. Malheureusement, son profil ne colle pas avec la situation actuelle.

Le Sénégal aura-t-il un nouveau président à partir du 3 avril ? Voilà la principale question posée par les milliers de sénégalais. Le report de l’élection du 25 février est devenu un véritable problème. Il a complètement modifié le calendrier électoral. Mais le chef de l’Etat a réitéré sa volonté de quitter le pouvoir à la fin de son mandat. «…Je tiens à préciser que je quitterai mes fonctions au terme de mon mandat le 2 avril, comme je l’ai déjà indiqué. La date de mon départ reste absolument ferme », avait-il réagi sur X (anciennement Twitter). Macky Sall en a assez et il veut partir.

Mais le pays ne peut pas rester sans président le temps d’organiser une élection. Le ministre de l’Intérieur a donné des pistes de solutions. «…Le Président peut dire qu’il s’agit de vacances de pouvoir et dans ce cas, c’est le président de l’Assemblée nationale qui devient automatiquement président de la République », a expliqué Me Sidiki Kaba. Ainsi ce sera à Amadou Mame Diop d’organiser les élections dans un délai de 60 à 90 jours. Dans ce cas de figure, c’est tout le processus qui reprendrait si on en croit le premier flic du pays.

Pour la première fois, l’intérim de la présidence du Sénégal est devenu un sujet de discussions. Légalement, Macky Sall doit partir le 2 avril et le président de l’Assemblée sera aux commandes, voilà la seule explication non partisane de la situation actuelle du Sénégal. Avec Amadou Mame Diop, les choses arrivent de manière très silencieuse. Quand il était question pour Benno Bokk Yakaar de choisir un président de l’assemblée nationale personne n’avait pensé à lui. Et pourtant il a pris la place de Aminata Touré.

Il pourrait en être de même après le départ de Macky Sall. À condition que le chef de l’Etat ne change pas d’avis au dernier moment. Mais l’actuel locataire du Palais a-t-il les épaules pour assurer telle charge ? Comme homme politique, il était inconnu au bataillon. Éjectant Mimi Touré en pleine plénière, Macky Sall venait de mettre en piste un outsider digne de ce nom. Qu’est ce qui a motivé son choix ? Personne ne sait. Certains avancent les liens de famille qui le lient au président de l’Assemblée. Pour d’autres, le chef de l’Etat voulait du sang neuf à l’hémicycle.

Quoiqu’il en soit, Macky l’a choisi au détriment de celle qui a battu campagne pour lui. D’ailleurs c’est cette humiliation qui a poussé Mimi à quitter ses camarades de Benno. À Richard Toll, Amadou Mame Diop semble ne pas faire l’unanimité. Comme président de l’Assemblée, il ne fait pas mieux. Lors des séances plénières, il a toutes les peines du monde à calmer les députés surexcités. Une telle personne ne peut pas gérer le pays pendant deux ou trois mois.

Le Sénégal est dans une très mauvaise passe avec les erreurs de dernière minute commises par le président. Le laisser entre les mains d’un président incapable de calmer des parlementaires, serait une véritable catastrophe. Avec le pétrole et le gaz, il faudrait plus qu’un timide pour gérer les affaires de la cité. Ce qui ramène le pays à la case de départ. Le chef de l’Etat a créé une véritable crise qui ne sera pas facile à régler. Ce, même avec les conclusions du dialogue.

L’intérim ou la prolongation du mandat de Macky Sall ? Le Sénégal est toujours dans une impasse. Trompé par son entourage, le chef de l’Etat a touché la corde sensible. Il a raté le train de l’histoire alors qu’il avait une excellente porte de sortie. Voilà ce qui arrive quand on laisse des faucons ficeler les plans.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru