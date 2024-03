Macky sera Président après le 02 avril…La preuve par le CC

Le Sénégal ne sera pas sans Président le 02 avril 2024 lorsque le Chef de l’Etat, Macky Sall rendra son tablier comme l’exige la Constitution. Pour certains, Macky Sall ne doit pas faire une seule minute de plus à la tête du Sénégal après cette date. Et pour d’autres, le Conseil constitutionnel devra désigner le Président de l’Assemblée Nationale pour assurer l’intérim et organiser une élection présidentielle dans 90 jours. Ces personnes omettent l‘hypothèse que Macky Sall peut-être toujours Président après le 02 avril et ce, jusqu’à ce que son successeur soit élu. Et cette hypothèse est assurément la plus plausible…La preuve par le Conseil Constitutionnel (CC).

A partir du lundi 04 mars, Macky Sall recevra le rapport des conclusions du dialogue national. Et il transmettra sa décision au Conseil constitutionnel. « La démarche du Président va être la suivante : il reçoit le lundi 4 mars le rapport. Il va faire une lettre et transmettre ce rapport au Conseil constitutionnel, en lui demandant de porter le jugement qu’il veut bien porter à ce rapport. » selon Robert Bourgi.

Et c’est au Conseil Constitutionnel de rendre son avis.

Si le Conseil n’approuve pas la date du 2 juin 2024 pour l’élection présidentielle proposée par Macky Sall, ce sera le début d’une grande crise. Macky Sall sera obligé de quitter le pouvoir ou alors il dissout le Conseil Constitutionnel. Mais pour éviter toute crise qui pourrait plonger le Sénégal dans le chaos, le Conseil Constitutionnel fera appliquer la décision la plus sage. Accepter les demandes de Macky d’organiser la présidentielle en juin 2024.

Quid de l’ouverture de la liste des candidats aux recalés…Le Conseil Constitutionnel va encore désavouer Macky Sall et demander le respect de la liste définitive des 19 candidats retenus. Le Conseil constitutionnel demandera à Macky d’assurer l’intérim de la Présidence de la République jusqu’à l’élection de son successeur. Voilà ou s’en trouve le Sénégal.

C’est comme si le pays se retrouve dans une sorte d’impasse. Personne ne sait comment va s’en sortir le Sénégal ? Le Président de la République qui n’est pas candidat à sa succession et qui doit organiser lui-même l’élection présidentielle décide contre toute attente à quelques heures de l’ouverture de la campagne de reporter la tenue de la date de cette élection. Macky Sall a fait reporter l’élection présidentielle. Seulement, il s’est fait désavouer par le Conseil constitutionnel qui lui réclame de convoquer la tenue de l’élection présidentielle dans les meilleurs délais.

Depuis Macky Sall donne l’impression de patauger. Il a convoqué la tenue d’un dialogue national auquel n’ont participé 17 des candidats à l’élection présidentielle retenus par le Conseil constitutionnel. Quelle peut-être la légitimité des décisions issues de ce dialogue national qui retient la date du 3 juin pour la tenue de l’élection présidentiel, en même temps qui réclame que les dossiers des candidats recalés y compris celui de Karim Wade rejeté pour parjure pour avoir caché sa double nationalité.

Et si le Conseil constitutionnel remettait en cause les conclusions du dialogue ? Ensuite, s’y ajoute que le Sénégal se retrouve dans une impasse. Macky Sall soutient qu’à partir du 2 avril, il va quitter ses fonctions de Président de la République. Dans un tel cas, qui exercera l’intérim en attendant que son successeur soit élu ? D’où l’hypothèse que ce sera lui qui restera à la tête du Sénégal jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République.

Macky Sall va rester au pouvoir après le 2 avril malgré sa volonté exprimée de rendre le tablier dès le 2 avril. Pour cause, s’il quitte le pouvoir le 2 avril qui sera désigné pour assurer son intérim ? Le Sénégal se trouve véritablement dans l’impasse.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn