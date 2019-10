Le chef de Macky SALL n’aura pas d’hériter en politique selon Ansoumana DIONE. Car, explique-t-il, il est l’héritier de Maître Abdoulaye WADE, comme Abdou DIOUF l’a été pour Léopold Sédar Senghor. En politique, précise-t-il, ces derniers ferment toujours une ère, cédant ainsi la place à de nouvelles générations d’hommes, pour la gestion du pays.

En clair, souligne Ansoumana DIONE, toute personne ayant travaillé aux côtés du Président Macky SALL, ne peut lui succéder à la Magistrature suprême. Mieux, ajoute-t-il, contrairement à ce que certains pensent, il n’appartient plus au chef de l’Etat de choisir son successeur, comme Senghor l’avait fait, exceptionnellement, en demissionnant. Selon lui, cela est, désormais, du ressort exclusif du peuple souverain qui sait tourner une page de son histoire.

Et, vu la mauvaise gestion partisane du pays, par les hommes politiques, depuis 1960, les citoyens sénégalais dont leurs conditions de vie, deviennent de plus en plus difficiles, ne vont pas continuer à leur faire confiance. De Senghor à Maître Abdoulaye WADE, en passant par Abdou DIOUF et, présentement, avec le Président Macky SALL, aucun chef d’Etat, ne s’est soucié des véritables préoccupations des populations.

Une fois élu, regrette Ansoumana DIONE, les hommes politiques ne servent que leurs proches. Pire, renseigne-t-il, toute autre personne, même utile à la société, est piétinée au détriment de toute la population. Aujourd’hui, tout le monde reconnaît en Ansoumana DIONE, des compétences sur l’errance des malades mentaux. Pourquoi, le Président Macky SALL refuse-t-il de le recevoir, pour lui permettre de travailler, après vingt ans de sacrifices en faveur de cette vulnérable ?

Rufisque, le 31 octobre 2019,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)