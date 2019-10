Le chanteur A’Salfo de Magic Système nommé par Ouattara

Le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé à la nomination d’une centaine de personnalités dont le célèbre chanteur Traoré Salif dit A’Salfo et l’ex footballeur international Traoré Abdoulaye dit Ben Badi en qualité de membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a-t-on appris jeudi de source officielle dans la capitale économique ivoirienne. Selon ce même communiqué de la présidence ivoirienne, le président sortant du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Koffi Diby a été « confirmé» et reconduit à son poste.