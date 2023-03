Macky neutralise Sonko et avance…Mais un de ses proches risque de tout gâcher

Chaque être humain a son point faible. Et ce n’est pas le Président Macky Sall qui dira le contraire. Pour ce politicien à qui tout réussit depuis 2008, lorsqu’il s’est séparé de son mentor, Abdoulaye Wade, et aussi dans sa bataille contre l’opposition radicale et violente menée par Ousmane Sonko, l’avenir politique risque d’être assombri par les agissements d’une personne proche de lui, un membre de sa famille. Et comme Wade, Macky Sall devra s’en vouloir à lui-même d’avoir autorisé les membres de sa famille à s’ingérer dans les affaires de l’État.

A bien des égards, le Président de la République Macky Sall dans certains domaines, peut regarder les Sénégalais les yeux dans les yeux et leur présenter un bilan reluisant. Mais dans d’autres, le bilan devient sombre. Comme lorsqu’il s’agit des agissements de cette personne qui lui est proche, mais qui n’agit rien que pour montrer au peuple à quel point il le méprise compte tenu de son rang social. Ce personnage est plongé dans de multiples scandales…

L’on se demande comment le Président de la République Macky Sall peut s’accommoder de la présence d’un tel personnage à ses côtés. Est-ce qu’il n’est pas finalement un homme si faible pour laisser ce proche agir impunément. D’autant que Macky Sall est un grand politicien qui a grandi sous les ailes des fortes têtes politiques comme Landing Savané, Amath Dansokho et Abdoulaye Wade.

Macky sait mieux que quiconque, que c’est Karim Wade qui a « noirci » le bilan de son père, Président Abdoulaye Wade. Mais aujourd’hui comme s’il avait omis ces faits, il autorise les membres de sa famille à interférer dans les affaires de l’État. Et c’est particulièrement un membre de sa famille qui, de par ses agissements, risque de lui être fatal. Et cette personne n’est ni son frère Aliou Sall qui s’est retiré de la vie politique, encore moins son épouse qui a gelé les activités de sa fondation « Servir le Sénégal ».

Il s’agit bien évidemment de Mansour Faye. Celui qui risque d’envoyer Macky Sall dans les ténèbres, c’est bien son beau-frère avec son arrogance et ses scandales… Mansour Faye se permet de s’en prendre à tous les corps de contrôle de l’Etat qui épinglent sa gestion dans les différents ministères où il est passé. Cité dans un rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds qui servaient à venir en aide de tous les impactés de la Covid-19 et qui s’est avérée en un véritable scandale, Mansour Faye n’a rien trouvé de mieux que de s’en prendre aux auditeurs de ladite Cour.

Mansour Faye, comme pour illustrer toute l’arrogance qu’on lui dépeint, a osé taxer ces derniers qui sont des magistrats d’être des « politiciens déguisés ». De la même manière, il s’en était pris antérieurement à l’OFNAC. A travers ces sorties, Mansour Faye donne le sentiment aux Sénégalais qu’il peut faire, agir comme ça lui plait sans jamais être inquiété. Pourtant, il traîne trop de casseroles.

Mansour Faye est soupçonné d’avoir attribué dans des conditions très douteuses le contrat d’affermage de distribution de l’eau dans les zones urbaines et semi-urbaines au groupe français Suez, à travers SEN’EAU au détriment de la Sénégalaise des Eaux (SDE). Certains ont vite fait à travers cette affaire de faire le rapprochement avec le don à la mairie de Saint-Louis dont Mansour Faye est l’édile, de camions de ramassage des ordures par le groupe Suez.

Ministre des Transports, des Infrastructures routières, Mansour Faye a été également mis au-devant de la scène à la suite des nombreux accidents par la route qui ont causé de nombreuses morts. Les Sénégalais lassés par ces nombreux accidents meurtriers par la route, ont vite fait de le désigner comme étant le principal responsable car incapable de faire appliquer les différentes mesures prises pour faire face au fléau. Depuis, ils réclament sa démission du gouvernement.

Seulement, tout se passe comme si on veut narguer les Sénégalais, les poussant davantage à se couper du régime du Président Macky Sall. Mansour Faye est toujours en place et continue de mépriser le peuple.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn