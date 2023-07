Avec respect et avec une grande satisfaction, le bureau politique du PSD JANT BI a tenu à saluer, comme il se doit, la posture lucide, libératrice et courageuse du Président Macky Sall, qui a annoncé solennellement sa non-candidature à la présidentielle de 2024.

Pour le PSD JANT BI, cette grave décision, compte tenu des enjeux du moment et de ce contexte particulièrement délétère, constitue, à n’en pas douter, un haut fait d’histoire, dans la marche résolue de notre Nation vers le développement, vers la démocratie intégrale, dans la paix et la concorde, sans lesquelles, rien de durable n’est possible.

Et la geste mackyenne, parce qu’il, s’agit bien, sans exagération d’une véritable page d’épopée, au-delà même des frontières de notre pays, projette au monde entier, avec un éclat éblouissant, l’image magnifique et glorieuse d’un peuple à fière allure, habité de sagesse, et qui sait, fort opportunément, puiser dans les plus profondes ressources de son génie propre, pour opérer le sursaut salvateur, pour se ressaisir et se tenir solidement debout, avec honneur et dignité, face à lui-même et face au reste du monde !

Malgré les fanfaronnades et les cris d’orfraie, le PSD JANT BI reste convaincu, que, sans autre forme de pression que celle de sa propre conscience, dans la solitude pathétique d’une liberté vertigineuse et puissante, le Président Macky, de fort belle manière a, assurément fait don de soi et il aura, par ce geste auguste, servi et aimé son pays ; car, comme le rappelle Albert Camus : « la vraie générosité envers l’Avenir, consiste, à tout donner au Présent ! » Ce que Macky Sall a fait, s’ouvrant ainsi, toutes grandes, les portes de la noble histoire ; bien loin, il faut le dire, de la toute petite histoire des Cassandres qui s’exhument des bas-fonds malodorants, ces adeptes des mœurs nocturnes souterraines, la bave à la bouche qui crachent leur venin et osent accuser les autres de distiller du poison !

Ces gens-là sont désormais et définitivement, incapables de hauteurs morales et intellectuelles : ils ne nourrissent plus qu’un seul « projet » : Exciter et inciter les meutes aux agressions, aux pillages, et à la dévastation de nos biens et de nos œuvres de progrès. Ils veulent installer le chaos et en profiter, pour kidnapper le pouvoir ! En se rappelant, sinistrement au bon souvenir des sénégalais, par cette incroyable offense faite au Chef de l’Etat, et qui a profondément choqué les sénégalais, ces leaders de l’Apocalypse viennent de franchir un nouveau palier dans le culte de la haine, la soif de pouvoir et d’obsession de vengeance.

Le PSD JANT BI pour sa part reste convaincu que face au chantage de ses semeurs de désolations, qui ne revendiquent ni plus ni moins qu’un statut d’exception citoyenne au-dessus des Lois, un seul mot d’ordre doit être de rigueur : faire face avec toute la puissance de la Loi.