Meissa Babou : « Le FMI nous endette et nous oblige à tout vendre »

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé un accord avec le Sénégal pour un programme d’aide de 1,8 milliard de dollars sur 36 mois. Ce qui est considéré par certains comme un ballon d’oxygène pour notre pays. Un avis que ne partage pas Meissa Babou. Pour le professeur d’économie à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, le FMI « nous endette ».

« Je ne crois pas. Si le FMI valide ou félicite, vous êtes mort. Rappelez-vous, il y a quelques mois, il a été demandé à l’État du Sénégal d’abandonner toutes les subventions, de modifier les prix. Qu’est ce qu’on a fait ? On a augmenté notre carburant de 100 francs le litre et on a augmenté l’électricité des ménages de 16 %. Avec le COVID et la guerre en Ukraine, l’inflation s’est déjà installée. Si en plus, on augmente encore les prix, c’est une catastrophe sociale ! Les Sénégalais sont pauvres et cette pauvreté va crescendo. Le FMI ne gère que son argent, même si le peuple trinque. Le FMI nous endette et nous oblige à tout vendre, à tout céder, à augmenter les prix, à créer finalement une révolution économique et sociale. Tout le monde connaît la recette du FMI. Si ce n’est pas un ajustement économique, ce sera un ajustement monétaire. Donc je ne suis pas d’accord avec ce modèle de financement qui nous tue. Avec cette facilité d’accès à de l’argent mal utilisé, on finit dans le trou. C’est ce que je crains parce que le Sénégal est endetté jusqu’au cou », a-t-il déclaré dans un entretien avec RFI.