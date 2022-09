Macky perd sa majorité…Mimi Touré quitte le groupe parlementaire BBY

C’est sous les acclamations de ses militants que Mimi Touré a franchi la salle de conférence du «Gondolier». Ce jour restera sûrement dans les annales de l’histoire politique du Sénégal. Elle marque définitivement la fin du long compagnonnage entre Aminata Touré et son désormais ex-collaborateur, le Président Macky Sall. Face à la presse nationale et internationale, elle est revenue sur la présidence de l’Assemblée nationale et la trahison de Macky Sall.

Prenant la parole, l’ancienne présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) a souligné qu’elle avait déjà un accord avec le Président Macky Sall sur la présidence de l’Assemblée avant la collecte du parrainage et le début de la campagne. «Nous avions un accord ferme sur la présidence de l’Assemblée», lance Aminata Touré. Hélas cet accord semble ne pas être respecté.

«Le jour de l’installation à 9h 26, il (Macky Sall) m’a appelé pour me dire qu’il allait changer de décision. Quinze minutes après, ses partisans ont passé l’information aux députés de Benno», révèle Mimi. « Le Président Macky Sall sait exactement ce qui s’est passé. J’aurais du bénéficier d’un traitement de gentleman. Malheureusement tel n’est pas le cas », se désole-t-elle.

Mimi Touré déclare qu’elle restera à l’Assemblée pour soutenir la cause du peuple Sénégalais. Mais elle va prendre son indépendance pour être député non-inscrit. Elle appelle l’article 22 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. «Dès demain, j’adresserai une lettre au président de l’Assemblée nationale pour l’informer que je me libère du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. (BBY) Pour devenir député non inscrit», déclare Mimi Touré.

Elle a profité de ce point de presse pour avertir le «Comité Mimi hors de l’Assemblée». « Je le dis ici que rien du tout ne peut m’exclure de l’Assemblée nationale. Et j’aurais l’honneur d’y représenter dignement mes concitoyens », conclut Aminata Touré.

Le départ de Mimi Touré fragilise le groupe BBY qui perd sa majorité. Reste à voir quel sera le futur de la mouvance présidentielle au sein de l’hémicycle.

Aliou Ngom pour Xibaaru