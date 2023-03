Macky prépare son équipe de campagne pour 2024…les hommes et femmes du 3ème mandat

« Juridiquement ma troisième candidature ne pose pas de problème » … Ainsi disait Macky Sall malgré le tollé que cela suscite. Et le Président Macky Sall pose encore des jalons qui renforcent les partisans du troisième mandat. Comme la nomination de Farba Ngom au poste de Secrétaire national de l’organisation et de la mobilisation du parti APR. Après la vente des cartes, Macky veut mobiliser. Et il nomme à ce poste celui qui a dit qu’il forcerait le Président Macky à convoiter un 3ème mandat. Et ce n’est pas tout. Nos sources confirment la mise en place de deux équipes. Une pour le parrainage et une autre pour la campagne à la présidentielle…

Le Président de la République avance à grands pas et est en route pour déposer sa candidature à un troisième mandat en 2024. Macky Sall est en train de poser les actes allant dans ce sens. Et, il ne perd pas de temps pour cela. Bref, Macky Sall fonce déjà tête baissée vers la présidentielle de 2024. La preuve : il vient de nommer celui qui veut le forcer à faire un 3ème mandat, c’est-à-dire Farba Ngom comme chargé de la mobilisation

Mobilisation vers quoi ? Il vend les cartes du parti pour sensibiliser ses militants et maintenant il mobilise. Et le comble, c’est que le Président est en train de finaliser son équipe de campagne. Selon nos sources, le PM Amadou Ba serait à la tête de cette équipe. Et un visage bien connu de la présidentielle de 2019 fait son come-back à la présidence. On cite le nom de Mahammed Boun Abdallah Dionne auprès du président. Il ne fera pas partie de cette équipe de campagne. Mais il est parti pour occuper un poste important.

Macky Sall sait que d’ici l’annonce de sa candidature, le temps lui sera compté. Au moment où ses proches sont en train de le presser pour qu’il fasse vite et annonce sa candidature, lui est en train de cogiter pour mettre en place son équipe qui se chargera de collecter les signatures pour sa candidature et une autre pour sa campagne à la présidentielle. Macky Sall se place en avance.

Outre, Mahammed Boun Abdallah Dionne qui sera appelé à jouer un rôle dans ces différentes équipes, lui qui avait été à la tête du directoire de campagne de Macky Sall lors de l’élection présidentielle de 2019, on peut compter sur d’autres têtes qui vont faire leur réapparition auprès du Chef de l’Etat. Macky Sall veut ratisser large pour s’assurer une victoire nette en 2024. Et le rappel de Mahammed Boun Abdallah Dionne entre dans cette stratégie. C’est l’ancien Premier ministre qui en 2019, alors que l’opposition était dans des atermoiements, convoquait la presse au soir des élections pour annoncer la victoire de Macky Sall au premier tour.

Le président sortant compte donc sur son expérience pour épauler l’actuel Premier ministre Amadou Ba qui gagne encore du galon auprès de lui. Le nom de Mansour Faye est sur la liste. Moustapha Diop de Louga, Mbaye Ndiaye des Parcelles Assainies, Awa Gueye de Kaolack, Seydou Gueye de la Médina, Victorine Anquediche Ndeye de Ziguinchor sont dans l’une des équipes…

Il y a aussi le rôle que vont être appelés à jouer les alliés dans les deux équipes qui vont être installées. Macky Sall va miser sur eux pour maintenir la cohésion au sein de la mouvance et mieux resserrer les rangs. C’est l’opposition qui risque d’être surprise à nouveau.

Macky Sall est en train tranquillement de poser les actes qui vont lui assurer sa réélection en 2024. Alors que l’opposition est en train de se distraire avec les déboires judiciaires d’Ousmane Sonko. Au moment où elle se préoccupe de ces affaires qui frappent le leader de Pastef, Macky Sall lui roule pour sa victoire en 2024.

Xibaaru reviendra sur l’équipe type mise en place par Macky Sall…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn