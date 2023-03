Idrissa Seck rate son come-back…Macky a détruit sa carrière politique

Idrissa Seck s’enfonce dans les abîmes de sa propre destruction. Voilà un politicien qui passe de chef de l’opposition, à pantin du chef de l’Etat, Macky Sall. Le leader de Rewmi n’est plus qu’un tonneau vide qui s’accroche aux bonnes grâces du président de la République. Il est prêt à noyer son parti au sein de Benno Bokk Yakaar uniquement pour plaire au locataire du Palais. Mais «Ndamal Kadior» n’a pas le choix, Macky a complètement détruit sa carrière politique. Les sénégalais n’attendent plus rien de lui. Son parti sera aspergé par la mouvance présidentielle et détruira l’ancien maire de Thiès avec lui.

S’il y a un leader qui a fait une erreur de casting, c’est bien Idrissa Seck. Au lendemain de la présidentielle de 2012, il était arrivé second derrière Macky Sall. Connu pour son franc-parler, il n’a pas hésité à s’opposer farouchement au chef de l’Etat. Il était même à un stade où il avait volé la vedette à Macky. Tout le monde voyait en lui la relève. Mais il n’a pas hésité une seule seconde à rejoindre le pouvoir. Idy a, ainsi, choisi la facilité au lieu de se battre pour les sénégalais. Cette trahison passe mal chez les sénégalais qui avaient placé grand espoir en lui.

Cette attitude d’Idrissa n’est pas une surprise pour qui connaît l’homme. Reconnaissant son mauvais choix, il tente de se sortir du joug de Macky Sall. En effet, ce «Nitou Thiès» veut quitter le navire avant que le chef de l’Etat ne se lance dans son projet de troisième mandat. Depuis le dernier Conseil des ministres décentralisé à Thiès, le leader du parti «Orange», Idrissa Seck, tente de couper le cordon qui le lie à son bienfaiteur. De manière subtile, il avait montré au locataire du Palais, la voie à suivre. Connu pour sa maîtrise de la langue, il a joué sur les mots. Une sortie qui avait mis les partisans de Macky Sall dans une colère noire.

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, il a continué à défier Macky Sall. Idy s’attaque de manière voilée à la question du troisième mandat. « C’était mon point de désaccord avec Abdoulaye Wade, et ça l’est devenu également avec Macky Sall », aurait-t-il lancé lors d’une réunion avec les membres de l’état-major de son parti. Et ce lundi, «Ndamal Kadior» avait prévu de refaire une nouvelle sortie ce lundi. La conférence de presse tant attendue n’aura finalement pas lieu. Le président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) a fait volte-face au dernier moment. Ni lui, ni les membres de son staff n’ont donné les raisons de cette annulation.

Mais quoiqu’il en soit, les sénégalais n’attendent pas grand-chose de Idy. Le leader de Rewmi allait sûrement soutenir le troisième mandat et se retrouver du côté des traîtres à la nation. Ou alors refuser le troisième mandat. Ce qui ne l’empêchera pas d’être toujours un renégat pour les sénégalais. Cet homme n’a pas hésité à les lâcher pour rejoindre Macky. Obnubilé par le pouvoir, Idy a renié tous ses principes. Lui chef de l’opposition, Macky n’aurait pas eu la latitude de se créer un Etat autoritaire. Mais le «Nitou Thiès» a préféré les délices du pouvoir au peuple…

Malheureusement Idrissa Seck n’a pas le choix. Il est obligé d’être un laquais au service du président. A 63 ans (bientôt 64 ans en août), il sera inéligible dans 11 ans selon la loi qui fixe la limite d’âge à 75 ans. Macky Sall a complètement détruit cet élève de Wade. Il a réussi à faire tomber Idy de son piédestal. En rejoignant Benno, il a tout perdu. Les sénégalais ne vont jamais voter pour un vieux qui les a toujours abandonnés pour être du côté du pouvoir.

La preuve, ils ont humilié Idrissa Seck dans son fief de Thiès. Rewmi a perdu toutes les élections dans la Cité du rail depuis le ralliement de Idrissa Seck. Un novice inconnu au bataillon a pris les commandes dans cette ville.

Rewmi ne pèse plus rien sur l’échiquier politique. Depuis le départ de Déthié Fall le stratège, Dr Abdourahmane Diouf et Thierno Bocoum, Idrissa n’a plus de leader capable de mener le parti à bon port. Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop ne sont que des suiveurs devenus ministres grâce à la fourberie de Idy. Ils n’ont fait aucun résultat lors des élections précédentes. D’ailleurs ce sont eux qui ont livré Thiès à Babacar Diop. Et si ce parti mythique se retrouve dans cette position inconfortable, c’est à cause du coup de Macky Sall.

Alors Idrissa Seck a beau gesticuler, mais il ne représente plus grand-chose aux yeux des sénégalais. Tel un renard, il veut profiter de la situation tendue pour se refaire une santé politique. Mais son coup a foiré d’avance. Les sénégalais ont déjà compris son manège. La politique de la fine bouche est révolue. «Imam Ndamal Kadior» peut réciter toutes les sourates qu’il connaît, mais il ne sera pas le cinquième président !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru