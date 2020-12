Macky Sall, 12 ans de l’APR sans numéro 2…un poste maudit

Numéro 2 : Ce poste est-il maudit dans la République ?

L’Alliance pour la République (APR) a célébré hier mardi 1er décembre son douzième anniversaire. Un anniversaire célébré dans la sobriété. Ni le Chef de l’Etat Macky Sall, Président de l’APR dont on annonçait sa présence à cette grande messe, ni d’autres responsables de ce parti n’ont été au rendez-vous. Les raisons évoquées pour justifier que cet anniversaire ne se soit pas déroulé en grandes pompes, l’on évoque au niveau de l’APR, le contexte sanitaire lié à la pandémie de la covid-19. Tous les prétextes sont bons. C’est comme si, au Sénégal, l’on peut oublier vite.

Combien de fois, de responsables de l’APR ont organisé de grandes manifestations qui ont nécessité de grands rassemblements en cette période de pandémie. Le Président de la République Macky Sall, lui-même qui a organisé une tournée économique dans le Sine et le Saloum, n’avait-il été accueilli dans une liesse populaire. Prétexter que le douzième anniversaire de l’APR a été voulu et organisé dans la sobriété compte tenu de la pandémie de la covid-19, c’est vouloir masquer les véritables raisons.

A l’APR, pas de poste de numéro 2

A l’APR, existe un véritable malaise. Depuis la naissance de l’APR, personne n’est le numéro 2 de ce parti. Afficher quelqu’un publiquement à ses côtés à une grande messe de ce parti équivaudrait à dire que c’est lui qui a été choisi par le Président de l’APR pour être son numéro 2.

Le Président de la République Macky Sall tarde à désigner celui qui est son numéro 2 à l’APR. Un choix voulu. La preuve, tous ceux qui sont présentés comme pouvant jouer le rôle de numéro 2 à l’APR ? ont été étêtés par le Chef de l’Etat Macky Sall. Aminata Touré, Mohammad Boune Abdallah Dionne, des responsables de l’APR ont tour à tour été démis de leur fonction de Premier ministre, pour éviter que leur soient attribués le titre de numéro 2. Depuis sa réélection au poste de Président de la République, Macky Sall a tout simplement supprimé le poste de Premier ministre pour ne pas donner l’impression qu’il a choisi un numéro 2.

Sous Abdou Diouf comme sous Abdoulaye Wade

Pourtant, une structuration de l’APR avec celui qui s’avérera être le numéro 2 de ce parti, devient une nécessité face à l’échéance en 2024. Sous le Parti socialiste (PS), une certaine tradition avait voulu sous le Président de la République feu Léopold Sédar Senghor que le numéro 2 de l’Exécutif soit également le second du Chef à la tête de ce parti. C’est ainsi que son Premier ministre d’alors qui le remplacera par la suite au poste de Président de la République, Abdou Diouf avait été parachuté numéro 2 du PS. Celui-ci, Président de la République avait choisi son ami feu Habib Thiam Premier ministre et l’avait placé numéro 2 du PS, avant de le limoger. C’était pour supprimer le poste de Premier ministre afin de laisser plus de place à Jean Collin. Lui-même finira par être limogé et ce sera feu Ousmane Tanor Dieng qui occupera le poste de numéro 2 du PS.

Le Président de la République Macky Sall a appris cette leçon de l’histoire, lorsque lui-même avait été déshabillé de son costume de numéro 2 du Parti démocratique sénégalais (PDS) sous Me Abdoulaye Wade. Sous ce dernier, tous ceux qui se sont vus tailler numéro 2 du PDS en ont subi l’amère expérience. Me Abdoulaye Wade aime décapiter tous ceux qu’il nomme numéro 2 de son parti. Feu Fara Ndiaye, Serigne Diop, Me Ousmane Ngom, Idrissa Seck, Macky Sall et plus récemment Oumar Sarr, tous ont subi cette amère expérience.

Formé à la bonne école sous Me Abdoulaye Wade, et ayant étudié Abdou Diouf lorsque ce dernier dirigeait le PS, Macky Sall est lui simplement frileux de tout ce qui est, s’accommoder d’un numéro à l’APR, son parti.

La Rédaction de Xibaaru