Wade n’est pas en contact avec Macky…Mahmout Saleh ment

Contacts secrets Abdoulaye Wade – Maky Sall : Mahmout Saleh démenti

Le nouveau directeur de cabinet du Président de la République, Mahmout Saleh a-t-il dit la vérité sur les contacts que continueraient à entretenir le Président de la République Macky Sall et son prédécesseur au Palais Me Abdoulaye Wade. Mahmout Saleh avait vendu la mèche au cours de l’émission Jury du dimanche de iradio. En tout cas, du côté de la résidence de Me Abdoulaye Wade à Fann, on dément l’existence de contacts secrets entre le Pape du Sopi et le Président Macky Sall.

L’on parle même d’intox de la part de Mahmout Saleh que certains décrivent comme étant un grand « manipulateur ». Il se dit que Me Abdoulaye Wade a même pris définitivement la décision de ne plus échanger dans les coulisses avec le Président de la République Maky Sall. Instruit qu’il est par le manque de suivi après qu’il a été réconcilié avec Macky Sall, par le khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Dans l‘entourage de Me Abdoulaye Wade, on reproche au Président de la République Macky Sall de n’avoir jamais assuré le suivi de cette réconciliation.

Pourquoi donc Mahmout Saleh cherche à manipuler l’opinion en indiquant que Me Abdoulaye Wade et Macky Sall continuent à se parler secrètement. Car, s’ils se parlent secrètement, ceci veut dire qu’ils ne veulent pas que l’opinion en soit informée, tant que cela ne débouchera pas sur quelque chose de concret. Que le directeur de cabinet du Président de la République soit maintenant celui qui viendrait vendre la mèche, c’est que cela devient étrange. Mahmout Saleh, comme le pensent certains, essayent de manipuler l’opinion. Comme il en a l’habitude de le faire.

Pour certains, ce n’est qu’une tentative visant à discréditer davantage le Parti démocratique sénégalais (PDS) et entrant dans le cadre de tenants du pouvoir visant à « réduire l’opposition à sa plus simple expression ».

La rédaction de Xibaaru