Pourquoi la bière donne-t-elle envie de faire pipi ?

Tout le monde connait cet effet, il suffit de boire une pinte de bière pour être pris d’une irrépressible envie d’aller uriner. Mais d’où vient cet effet ? On vous explique tout.

C’est un grand classique : vous êtes au bar, vous finissez à peine votre première bière que vous ne tenez déjà plus en place. Cela devient urgent, vous devez AB-SOLU-MENT aller vider votre vessie. D’où vient cette envie irrépressible ? Il ne faut pas aller chercher bien loin : tout simplement du demi-litre de bière que vous avez ingurgité.

La bière a un effet diurétique bien connu liée à sa composition. Le breuvage est en effet particulièrement riche en composés : en sucres, en minéraux et en diverses molécules issues des ingrédients comme le houblon ou les céréales qui ont servi à la fabriquer. On dit ainsi que la bière est un liquide hypertonique, sa concentration moléculaire est supérieure à celle des autres liquides du corps dont la sang.

C’est ici que les reins interviennent. Ces organes ont pour rôle de nettoyer l’organisme de ces déchets et de réguler les concentrations en eau et en d’autres composés. Une fonction qu’ils remplissent via l’urine. Lorsqu’on boit de la bière, de nombreuses molécules aboutissent dans l’urine qui se retrouve elle aussi très concentrée. Pour la diluer, les reins vont alors fournir plus d’eau, ce qui va naturellement renforcer l’envie d’uriner.

De l’alcool qui joue avec vos hormones

Néanmoins, ce n’est pas le seul phénomène qui explique l’effet diurétique de la bière car le breuvage contient aussi de l’alcool, de l’éthanol plus exactement, qui n’est pas sans effet sur l’organisme. Cette molécule agit notamment sur le cerveau et sur une structure particulière appelée glande pituitaire ou hypophyse. Située à la base de l’encéphale, cette glande joue un rôle essentiel dans notre système endocrinien.

Parmi les hormones qu’elle libère, se trouve la vasopressine ou hormone anti-diurétique. Comme son nom le suggère, cette substance va favoriser la réabsorption de l’eau par l’organisme afin de limiter la déshydratation. Or, l’alcool a pour effet de diminuer la libération de vasopressine, autorisant alors les reins à laisser passer l’eau dans la vessie, ce qui augmente naturellement l’envie d’uriner.

Vous pouvez donc tout essayer, vous n’y échapperez pas, après quelques bières, les toilettes seront toujours un passage obligé. Et plus vous en buvez, plus vous y retournerez au fur et à mesure que vos niveaux de vasopressine diminuent. Tout ceci explique également pourquoi l’urine a tendance à devenir plus claire après avoir vu de la bière. A moins que vous n’arriviez à vous retenir (ce que peu de gens réussissent et qu’on ne vous recommande pas !)