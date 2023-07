Macky Sall affaibli par Benno…un danger pour 2024

Benno Bokk Yakaar traverse une zone de turbulence. L’élection présidentielle du 25 février 2024 est passée par là. Les candidats à la candidature sont en train de tuer la cohésion qui existait au sein de la plus puissante machine politique. Un groupuscule d’amis a réussi à mettre le Président Macky Sall dans une très mauvaise posture. Si le locataire du Palais ne reprend pas du poil de la bête, il risque d’avoir une grosse surprise.

Benno Bokk Yakaar va-t-il survivre à la guerre de succession ? Cette question est sur les lèvres de tous les sénégalais. Depuis que le Président Macky Sall a décidé de renoncer à son troisième mandat, c’est la guerre dans la mouvance présidentielle. Chacun veut être celui qui va diriger la coalition lors des prochaines échéances électorales. Amadou Ba semble bien parti pour être cet homme. Mais il est déjà combattu par ses camarades. Ils le voient plus comme un ennemi qu’un allié.

Cette guéguerre interne est la cause des affrontements notés au siège de l’Alliance pour la République (APR). Ce qui donne raison à Macky Sall. C’est ce désordre qu’il a toujours voulu éviter d’où cette longue attente avant de ne pas déclarer sa candidature. Benno est en train d’affaiblir Macky Sall. Depuis son arrivée, il s’est entouré d’une équipe soudée qui a tenu tête à toutes les oppositions.

Grâce à Benno, Macky a réussi à réduire les opposants les plus dociles à leur simple expression. Malheureusement, une horde de «copains» est train de tout torpiller au dernier virage. A Benno un groupuscule se faisant appelé les «militants de la première heure» se donne le droit de vie et de mort sur tout le monde. Ce sont eux qui veulent écarter Amadou Ba de la course à la candidature. Leur entêtement à vouloir imposer leur candidat est à la base de tous les problèmes que vit la mouvance présidentielle actuellement.

Cette guerre fratricide et tout le désordre qui va avec, laisse croire que le président n’a plus le contrôle sur ses hommes. Quand Macky avait le contrôle sur Benno, personne n’osait lui tenir tête. La preuve, il a «décapité» tous les leaders qui étaient contre son troisième mandat. Tout débordement était puni. Et ses dires étaient appliqués à la règle. Ce qui n’est plus le cas depuis qu’il s’est retiré de la course pour 2024. Tout le monde ose lui tenir tête.

La sortie de Abdou Aziz Diop continue d’alimenter les débats. Ministre-conseiller de Macky, il s’est rebellé uniquement parce que sa candidature n’a pas été retenue. Le groupe des «petits princes» tentent de tordre la main au commandant en chef. Une faiblesse qui pourrait pousser l’opposition à se pousser des ailes. Si les autres candidats comprennent les enjeux de l’heure, ils pourraient profiter de la situation et avancer leurs cartes.

Cette situation va inéluctablement mener Benno Bokk Yakaar à sa perte. La coalition de Macky risque de connaître une triste fin comme tous les partis finissants. Le chef de l’État doit sonner la fin de la récréation s’il veut sauver tout ce qu’il a bâti. Aucun faucon niché dans le confort du Palais ne doit changer ses plans. En se laissant guider par ces personnes, il va semer les graines de sa propre destruction. Un choix guidé ne sera pas sans conséquence.

Les six (6) derniers mois de Macky Sall seront très mouvementés. Le chef de l’Etat devra faire face à une guerre interne très dangereuse. Et une opposition prête à tout pour reprendre le flambeau. Si Macky flanche et se laisse guider par ses «petits protégés» de sa coalition, Benno aura un destin pire que celui des partis classiques (PS, PDS et AFP).

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru