Présidentielle : Le retour d’un voleur et les gros mensonges du Président du…

Deug Deug, Le président Macky Sall n’a pas de chance. A chaque fois qu’il essaie de faire du bien pour les Sénégalais, des gens tapies dans l’ombre essaient de tout saboter. Mais cette fois ce sont des personnes bien connues qui sabotent la fin de règne de Macky Sall pour leurs intérêts personnels. Comment un homme qui a été accusé d’avoir dilapidé les fonds Covid et un autre lui aussi suspecté d’avoir trempé dans l’affaire des 45 milliards des armes aux Eaux et Forêts, veulent-ils succéder à Macky alors qu’ils sont vomis par les populations ?

C’est ce qu’on peut appeler le retour des voleurs de la République. Ils sont engagés dans la course à la présidentielle. Toute la presse l’a surnommé le voleur des fonds Covid. Aujourd’hui recyclé par Macky Sall, cet ancien ministre veut devenir Président de la République. Par quelles voies et quels moyens, cet individu pense séduire les Sénégalais sur sa capacité à gérer le Sénégal ? On ne gère pas le Sénégal avec un lourd passé de « voleur » et de « looser ».

Cet homme essaie d’embobiner Macky Sall sur la suite de sa carrière. Elle s’est arrêtée le jour où il a quitté son ministère juteux après sa perte cinglante aux municipales. L’autre gus qui veut tromper Macky Sall est aussi dans la liste des voleurs de la République. Lui aussi veut se présenter à la présidentielle. On ne sait pas par quelle alchimie, il va pouvoir convaincre les Sénégalais, lui qui peine à émerger dans sa localité du nord du Sénégal.

Cet homme vient de faire une déclaration mensongère en disant qu’il a séduit les Sénégalais du Sud, du Nord, de l’Est et de l’Ouest. Quel grossier mensonge ! Le gars reste dans son bureau à Dakar, fait parler un paysan du Sud, un éleveur du nord, un pêcheur de l’Ouest et un commerçant de l’Est et après il annonce dans toute la presse que les Sénégalais le soutiennent. Quel mensonge éhonté !

Et ce n’est pas tout. Le gars est impliqué dans une affaire de contrat de 45 milliards d’achat d’armes au profit des Eaux et Forêts…Et il veut diriger le Sénégal. Une double peine pour Macky de voir ces deux énergumènes briguer la magistrature suprême…Décidément, des énergumènes, que les Sénégalais rejettent car ayant trempé des scandales se donnent en ce moment en spectacles pour se faire désigner candidat de la mouvance présidentielle à la prochaine élection présidentielle.

A présent que Macky Sall a annoncé qu’il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle comme le stipule la Constitution, c’est devenu la saison des crapauds. Voilà que des hommes qui servent la République et qui ont été épinglés honteusement dans des rapports des corps de contrôle de l’Etat, se signalent et se déclarent candidats à la candidature au sein de Benno Bokk Yaakar (BBY) pour la succession du Chef de l’Etat Macky Sall. Quel toupet ?

Des individus loin d’être des anges, épinglés dans des rapports des corps de contrôle de l’Etat, qui se mettent en exergue, prêts à brûler la République pour que leurs candidatures à la prochaine élection présidentielle soient validées par Macky Sall. Ils ne se soucient même pas qu’à travers leurs actes, ils sont en train de compromettre le camp de la mouvance présidentielle de conserver le pouvoir en 2024. Peu leur importe, ils ne sont mus que par leurs seuls intérêts égoïstes au point de compromettre les chances de victoire de BBY à la prochaine élection présidentielle.

Que représente réellement cet homme incapable de gagner dans ce qui est son propre fief à Dakar et qui a été ridiculisé aux dernières élections locales par une jeune personne considérée comme novice dans la politique alors que lui disposait de tous les moyens colossaux ? Quant à l’autre, épargnons lui du fait qu’il lui manque d’une aura sur la scène politique nationale.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn