Macky Sall aura 3 candidats en 2024 : il va étouffer l’opposition…avec un 1er tour

Macky Sall est un génie politique. Il l’a démontré en gérant l’opposant le plus radical que le Sénégal ait connu depuis 1960. Cet opposant qui appelait à fusiller les anciens chefs d’Etat et qui voulait traîner Macky Sall dans les rues comme l’a été Samuel Doe dans les artères de Monrovia (Liberia) le 09 septembre 1990, croupit aujourd’hui en prison, abandonné par tous. Et débarrassé de cette opposition violente, Macky Sall s’apprête à cerner les autres candidats de l’opposition puis à les étouffer à l’élection présidentielle de 2024 avec un système de trois candidats qui travaillent en parfaite intelligence.

Macky est trop fort. Ses stratégies politiques n’existent dans aucun manuel de sciences politiques. Macky Sall a pratiqué le mouvement maoïste durant une partie de sa jeunesse. Ensuite, il s’est forgé auprès de Me Abdoulaye Wade, un stratège fin capable de dérouter tout son monde. Voilà pourquoi, Macky Sall lui-même s’avère être un stratège très redoutable. Face à Ousmane Sonko, Macky Sall a su patiemment fourbir ses armes, et dès que le moment est venu, il a su lui porter des coups fatals.

Ousmane Sonko n’en revient pas et n’a jamais vu venir le piège qu’a su lui tendre patiemment Macky Sall. C’est au moment où il ne se doutait de rien qu’il s’est fait naïvement piéger et jeter en prison. Ousmane Sonko a été si abattu par le coup que lui a envoyé Macky Sall qu’il s’est lancé dans une entreprise désespérée de grève de la faim pour réclamer sa libération, après s’être rendu compte que ses prédictions de chaos indescriptible dont allait être plongé le Sénégal ne se sont avérées.

Son parti dissous, Ousmane Sonko, au bout de 30 jours de grève de la faim, s’est trouvé contraint d’arrêter sa grève de la faim, là aussi après avoir constaté que le pouvoir n’allait lui faire aucune concession. Macky Sall sait avec chaque adversaire l’arme à utiliser pour venir à son bout. Actuellement, Macky Sall utilise les forces de l’opposition pour tuer l’opposition. Comme il l’a fait avec Sonko. Sonko a utilisé la violence pour se hisser au sommet de l’opposition. Mais Macky a utilisé la violence de Sonko pour l’éliminer.

Aujourd’hui l’opposition va dispersée à la présidentielle. Il y aura les candidatures des mastodontes de l’opposition d’un côté, Khalifa Sall, Karim Wade, Aminata Touré et de l’autre les minus comme Déthié Fall, Aïda Mbodj, Thierno Alassane Sall, Malick Gakou qui vont, avec leurs candidatures respectives, fragiliser davantage l’opposition. L’opposition croit qu’avec ses candidatures multiples, elle parviendra à amener le candidat de la mouvance présidentielle au second tour pour ainsi faire un report de voix, en faveur du candidat de son camp. C’est là où elle se trompe lourdement.

Macky Sall utilise cette stratégie de l’opposition pour élargir les chances de cette majorité. Il parraine en intelligence 3 candidatures dont une seule sera victorieuse. Le patron de BBY a ainsi élaboré son plan pour venir à bout de l’opposition en 2024. Et cette dernière aura du mal à se relever du coup déjà élaboré minutieusement par le président de la république. Macky Sall l’avait promis, il allait réduire l’opposition à sa plus simple expression. Il a presque réussi cette promesse.

Les candidats de Macky sont : celui de Benno, Idrissa Seck et… « Youkhou » Ndour

Macky choisira entre Amadou Ba et Mahammed Boun Abdallah Dionne. Celui qui aura sa bénédiction, sera le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. D’ailleurs, il a promis de s’engager durant la campagne électorale et de s’investir de toutes ses forces aux côtés du candidat qu’il aura choisi pour porter le drapeau de Benno Bokk Yaakaar durant l’élection présidentielle de février 2024. Il veut donner à celui-ci toutes les chances de remporter cette élection.

Là aussi, son plan s’avère astucieux. Macky Sall va avoir d’autres candidats proches ou membres de la mouvance présidentielle. Il parrainera et financera la candidature de Idrissa Seck. Personne ne comprend le silence de Idy. C’est parce que le deal « Mburook-Soow » tient toujours. Le président Sall ira jusqu’au bout en finançant toute la campagne de Idy. Avant qu’ils ne se quittent, c’est ce pacte qui a été conclu entre les deux hommes. C’est pourquoi, Idy s’est gardé depuis son départ de la mouvance présidentielle, de s’en prendre au régime.

Macky pousse « Youkhou » Ndour à démissionner de son poste de ministre-conseiller et le pousse à présenter sa candidature. Youssou Ndour peut engranger de nombreuses voix au 1er tour de l’élection présidentielle et qui pourront être salvatrices au second tour au candidat de Benno Bokk Yaakaar. Le président mise sur çà. Il est sûr que ce plan pourra fonctionner. C’est dire que Macky Sall contrairement aux apparences avec le retard pris pour désigner celui qui va porter les couleurs de Benno Bokk Yaakaar, travaille déjà sur le scénario qui va permettre à ce dernier de remporter haut la main l’élection présidentielle en 2024.

Quoiqu’il en soit, Macky Sall sera derrière les trois candidats et celui qui arrive en première position sera soutenu par les deux autres s’il y a 2ème tour…Mais avec cette stratégie, le candidat de Macky Sall peut passer également au 1er tour.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn